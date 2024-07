Bei der Doppstadt Umwelttechnik GmbH gibt es ein neues Mitglied in der Geschäftsführung: Hannes Fischer bringt künftig seine umfangreiche Erfahrung in der Produktentwicklung von mobilen Arbeitsmaschinen bei Doppstadt ein. Seit Juni verantwortet er als Teil der Geschäftsführung die Entwicklung und Konstruktion der Aufbereitungslösungen von Doppstadt. Nach seinem Studium der Mechatronik an der TU Darmstadt sammelte Fischer Erfahrungen in der Produktentwicklung bei John Deere in Deutschland, China und den USA. In den Bereichen Traktoren und Erntetechnik hatte er verschiedene Aufgaben in Projektleitung, Qualität und Entwicklung. Zukünftig bringt er seine Kenntnisse bei Doppstadt ein.