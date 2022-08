Am 15. und 16. September 2022 lautet das Thema des Kongresses "Greater, Greener Cities: Naturbasierte Designlösungen für das urbane Leben und neue Wege der Entwicklung und des Managements von Grünflächen in diesem Kontext." Die Veranstaltung wird von der NürnbergMesse in Zusammenarbeit mit World Urban Parks organisiert sowie durch GALK e. V. (Deutschland) und Hortis (Frankreich) unterstützt.

Die GaLaBau findet vom 14. bis 17. September 2022 bereits zum 24. Mal im Messezentrum Nürnberg statt. Rund 1000 Aussteller zeigen in 14 Messehallen das komplette Angebot für das Planen, Bauen und Pflegen von Gärten, Parks und Grünanlagen. Die Themen des World Urban Parks Europe Congress adressieren insbesondere Verantwortliche in Fachbehörden des Bundes, der Länder und Kommunen oder bei öffentlichen und privaten Auftraggebern, sowie Landschaftsarchitekten und Fachplaner.

Das Fokusthema des World Urban Parks Europe Congress steht in Einklang mit dem von der EU geförderten "Europäischen Jahr für grünere Städte 2022". Ziel des Aktionsjahres ist es, die städtische Umwelt grüner zu gestalten und das Bewusstsein für die Vorteile von Grünflächen im städtischen Umfeld zu schärfen – zum Beispiel in Bezug auf Umwelt, Gesundheit, Kultur und Bildung.