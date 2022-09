Mailand/Italien (ABZ). – Ein großer weißer Kubus aus dem Baustoff Himacs des Herstellers LX Hausys bildet seit Kurzem das Herzstück des Firmensitzes von Longlife. Das Unternehmen stellt seit über 35 Jahren mit Leidenschaft Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetika und medizinische Geräte her, die laut eigenen Angaben zu einem gesunden und ausgewogenen Lebensstil beitragen sollen.

Der Erweiterungsbau wurde vom Architekten Fernando Fantetti entworfen, der eine kubische Struktur in das bestehende Gebäude einfügte, die an der Außenseite mit Himacs im klassischen Farbton Alpine White S028 verkleidet wurde. Der Neubau, in dem die Rezeption, ein Konferenzraum und das Büro des Geschäftsführers untergebracht sind, verfügt auf allen vier Seiten über große Fenster, die natürliches Licht ins Innere lassen und den Räumen laut LX einen angenehmen, freundlichen Charakter verleihen. Ein Teil des kubischen Neubaus steht auf drei Säulen, die eine Art Vorraum vor dem Haupteingang bilden, der über einen von Wasser umgebenen Steg erreichbar ist.

Unter dem Kubus empfängt ein großes LED-Panel den Besucher und projiziert Bilder der Rohstoffe, aus denen sich die breite Produktpalette von Longlife zusammensetzt, an die Decke. Darüber hinaus wird durch eine längliche Öffnung eine stilvolle Wasserkaskade mit "wandartigem" Effekt erzeugt. Für dieses Projekt erwies sich Himacs aufgrund seiner Materialeigenschaften, wie etwa der besonders langen Haltbarkeit und Beständigkeit gegenüber äußeren Einflüssen als die perfekte Wahl. Der Mineralwerkstoff ist dank seiner homogenen, porenfreien Oberfläche resistent gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlen und Temperaturschwankungen und ist leicht zu pflegen und zu reinigen. Zudem zeichnet sich Himacs durch seine thermische Formbarkeit aus, die es gestattet, nahezu jede beliebige dreidimensionale Form zu realisieren. Himacs ist dem Hersteller zufolge der erste Mineralwerkstoff auf dem Markt mit ETA-Zulassung (European Technical Approval) für Außenfassaden in der Farbe Alpine White S728.