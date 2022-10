Remscheid (ABZ). – Auf der 33. Ausgabe der bauma präsentiert der Werkzeughersteller Gedore nach eigenen Angaben sein breites Portfolio qualitativ hochwertiger Handwerkzeuge. Dabei liegt der Fokus auf Equipment für die Wartung und Reparatur an Nutzfahrzeugen sowie die unterschiedlichen Einsatzgebiete im Bauhandwerk.

Highlights stellen laut Gedore auf der Messe in München neben dem Sortiment präziser Drehmomentwerkzeuge ebenfalls durchdachte Werkzeuge sowie Sätze für Spezialanwendungen dar: Hierbei liegt das Augenmerk der Auswahl stets auf der optimalen Steigerung von Effizienz und Sicherheit bei der Arbeit. Darüber hinaus unterstützt Gedore die Live-Vorführungen von "THINK BIG!", dem Karriere-Event für Schüler auf der bauma. Unter anderem zeigt Gedore das Abzieher-Set 1.06/AS. Festsitzende Verbindungen von auf- und eingepressten Bauteilen, die durch ihre eigene Reibungskraft in Position gehalten werden, sind in Industrie und Handwerk allgegenwärtig.

Müssen Zahnräder, Wälzlager oder andere Maschinenelemente gelöst werden, kommt ein Abzieher zum Einsatz. Das Abzieher-Set 1.06/AS von Gedore bietet laut Hersteller eine Zusammenstellung mit drei verschiedenen Hakenpaaren, die an den jeweiligen Anwendungsbereich angepasst werden können. Aufgrund der schlanken Gestaltung der Haken ist das Set nach Angaben von Gedore optimal für enge Platzverhältnisse geeignet und so insbesondere für den Reparatureinsatz an Maschinen in Industrie und Handwerk sowie die Arbeit im Bereich Automotive prädestiniert.

Das achtteilige Abzieher-Set 1.06/AS von Gedore umfasst neben der zweiarmigen Traverse (180 mm breit) und Spindel ebenfalls drei Paare Abziehhaken in unterschiedlichen Längen. Der Abzieher verfügt über eine stufenlos einstellbare, maximale Spannweite von 130 mm und eine Spanntiefe von 100 mm, 200 mm oder 250 mm, je nachdem, welches Hakenpaar an den beiden Armen der Traverse montiert.

Gedore ist in Halle B4 an Stand B4.329 auf der bauma zu finden.