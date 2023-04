Oldenburg (ABZ). – Der Fahrzeugmarkt ändert sich seit einigen Jahren zunehmend. Es kommen Fahrzeuge mit einem Vollelektrischen- oder einem Hybridantrieb zum Einsatz. Zudem rückt der Kraftstoffverbrauch stärker in den Vordergrund.

Die Kofferanhänger-Serie Cargo Dynamic ist laut Brenderup für elektrische Antriebe geeignet. Foto: Brenderup

Der Fahrzeugmarkt ändert sich seit einigen Jahren zunehmend. Es kommen Fahrzeuge mit einem Vollelektrischen- oder einem Hybridantrieb zum Einsatz. Zudem rückt der Kraftstoffverbrauch stärker in den Vordergrund. Elektrisch betriebene Fahrzeuge – entweder vollelektrisch oder hybrid – ermöglichen in der Regel eine deutlich geringere Anhängerlast. Jedes Kilo zu viel mindert die Reichweite. Die Brenderup Group bietet nach eigenen Angaben eine passende Lösung dafür an.

Kunststoff mit Wabenkern

Brenderup ist ein Hersteller von Pkw-Anhängern und hat eine neue Kofferanhänger-Serie unter dem Namen Cargo Dynamic herausgebracht. Diese neue vollwertige Kofferanhänger-Serie ist laut Hersteller leichter als alle Vorgänger und hebt sich von Produkten anderer Wettbewerber deutlich ab. Die Güter können geschützt transportiert werden. Die Wände und das Dach bestehen aus einem modernen, leichten, schlagfesten und nichtorganischen Kunststoffmaterial mit einem Wabenkern. Da das Plattenmaterial mit einer Glasfaserschicht versehen ist, bringt es laut Benderup die gewünschte Stabilität und Schlagfestigkeit, die professionelle oder private Anwender an einen modernen Kofferanhänger stellen. Allein durch die Verwendung dieses Plattenmaterials verringert sich das Leergewicht um viele Kilogramm und die Nutzlast steigt zugleich.

Die Oberflächen der neuen Kofferanhänger-Serie sind glatt, was dem Anwender eine Kostenersparnis bei der Fahrzeugpflege und der Fahrzeugbeschriftung bieten soll. Es können handelsübliche Beschriftungsfolien verwendet werden. Die Seitenwände inklusive des Daches können beschriftet werden und der Kofferanhänger kann sein ganzes Werbepotential ausschöpften.

Das innovative Plattenmaterial ist unempfindlich gegenüber Nässe. Die Seitenwände können nach Aussage des Herstellers nicht verrotten, wie es bei der Verwendung von Verbundplatten oder ähnlichem mit einem Holzanteil möglich ist. Jeder Anwender dürfe sich auf Langlebigkeit einstellen, da keine organischen Seitenwände mehr zum Einsatz kommen.

Die Lüftungsschlitze sorgen für eine permanente Belüftung und vermeiden Kondenswasser, was gerade bei unterschiedlichen Innen- und Außentemperaturen sehr wichtig ist, um empfindliche Güter zu transportieren.

Auch wird eine LED-Innenbeleuchtung verbaut, was für ein gutes Arbeitslicht im geschlossenen Kofferanhänger sorgt. Das automatische Stützrad, bei den gebremsten Modellen, vereinfacht die Nutzung des Anhängers zudem. Der Cargo Dynamic ist von 750 bis 2500 kg zulässiges Gesamtgewicht (zGG) in einer Vielzahl von Größen als gebremste oder ungebremste Variante mit Türen oder Rampe erhältlich.

Bei den Rampen-Modellen ist eine quermontierte Sperrstange vorzufinden, wodurch eine Einhandbedienung gegeben ist. Ab den weiten Modellen mit einem zGG von 1300 kg sind die Rampen durch Metallprofile nochmals verstärkt. Zusätzlich werden Gasdruckdämpfer verbaut für eine leichte Bedienung. Dies kann besonders wichtig für Personen sein, die nicht viel Kraft aufwenden können.

Bei geöffneter Rampe kann der Spalt zwischen Rampe und Ladefläche durch eine umklappbare Metallschiene geschlossen werden, falls der Kofferanhänger zum Beispiel mit einem Rollwagen oder ähnlichem beladen werden soll. Das verhindert, dass die Rollen im Spalt versinken oder stocken.

Brenderup bietet für diese neue Kofferanhänger-Serie ein breit aufgestelltes Zubehör-Programm. Mit der Verkaufsklappe als Zubehör kann der Kofferanhänger auch als Verkaufsanhänger eingesetzt werden.

Aufrüstung mit Radstoßdämpfern

Eine Aufrüstung mit Radstoßdämpfern, um eine 100-Stundenkilometer-Zulassung zu erhalten, ist ebenfalls im Zubehörprogramm. Das ist vor allem nützlich, wenn der Anwender lange Strecken hinterlegen möchte. Wird eine Seitentür benötigt um den Kofferanhänger von der Seite zu betreten, um Güter schnell griffbereit zu haben, ist das ebenfalls möglich. Handwerker benötigen oft unterschiedliche Werkzeuge und lieben es, wenn der Zugang leicht und schnell möglich ist.

Andreas Harms, Central Europe Manager bei Brenderup, sagt dazu: "Wir sind stolz auf diese Neuentwicklung und bieten eine zukunftssichere Lösung zum Transport von Gütern, ohne dabei auf die Vorzüge eines Pkw-Anhängers zu verzichten. Besonders sinnvoll, wenn ein geschützter und verschlossener Transport gefordert wird. Unsere Fahrzeuge werden in Schweden entwickelt und von erfahrenen Technikern designt. Erst nachdem eine Reihe von Selbsttest erfolgreich bestanden wurde, wird ein neues Produkt für den Verkauf freigegeben."