Oldenburg (ABZ). - Mit €ASYNow bringt vh software tools in Zusammenarbeit mit isl-kocher nach eigenen Angaben eine neue Aufmaßlösung auf den Markt, die eine wirtschaftliche Vermessungs/Abrechnungslösung ermöglicht.

Ein 8-Zoll-Tablet mit Rover. Foto: gpspoint

Die Fläche eines gepflasterten Weges im Gartenbau aufnehmen, die Lage eines Holzstapels bestimmen, eine Absteckung im Bauwesen durchführen:



Es gibt viele Vermessungsaufgaben, die einen vermeintlich geringen Aufwand erfordern, aber einen großen Nutzen bringen. Je mehr die Digitalisierung in den jeweiligen Bereichen und Aufgabenfeldern voranschreitet, desto wichtiger werden solche digitalen Geländedaten. Doch wie lassen sich diese einfach, effektiv und ohne umfangreichen Aufbau von (Vermessungs-)Know-how erzeugen? Bisher war "GNSS" oft teuer, komplex und manchmal auch umständlich.

Das Unternehmen vh software tools unter der Leitung von Volker Hülsmann hat nun eine neue Aufmaßlösung auf den Markt gebracht, die am unteren Ende des derzeitigen Preisniveaus für GNSS-basierte Lösungen liegt. "Wir glauben, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, eine solche Lösung auf den Markt zu bringen", sagt Hülsmann, der seit über 35 Jahren als selbstständiger Unternehmer in der Geodäsie- und CAD-Branche tätig ist. Der Preis liege unter einer Schwelle, bei der auch Unternehmen ohne umfangreiches Vermessungs-Know-how einen wirtschaftlichen Nutzen aus einer solchen Technologie ziehen könnten, zudem sei die Bedienung und Handhabung so einfach, dass die Daten von allen Mitarbeitenden, unabhängig von ihrem Qualifikationsniveau, erzeugt werden könnten.

Die Einführung erfolgt online durch das Partnerunternehmen 5D Schmiede unter der Leitung von Sascha Grawemeyer und Lars Diekmann aus Osnabrück. Die €asyGis App speichert alle Daten in einer deutschen Cloud und ermöglicht teamübergreifendes Arbeiten. Bilder, Dokumente und alle erarbeiteten Daten stehen autorisierten Nutzern in Echtzeit zur Verfügung. €asyGis ermöglicht das parallele, konfliktfreie Arbeiten mit mehreren Roverstäben auf einer Baustelle und die gleichzeitige Abrechnung im Büro.

Der GPS Rover eSA2 stammt von E-Survey, einem Tochterunternehmen von unistrong. Der eSA2 ist das neueste Produkt des Herstellers und erreicht eine Genauigkeit im Zentimeterbereich. Mit seinen 1408 Kanälen unterstützt er die globalen Navigationssysteme GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS und SBAS. Die Betriebszeit pro Akkuladung wird mit bis zu zehn Stunden angegeben. Es wiegt nur 210 g und ist mit 118 x 52 x36 mm sehr klein. Es wird mit einem 8-Zoll-Tablet RT3 oder alternativ mit einem Samsung XCover5 (mit zusätzlicher Handheld-Lösung) geliefert. Alle anderen Komponenten wie GPS-Stab, Halter et cetera sind Bestandteil des Pakets.

Mit der Softwarelösung können Vermessungspunkte im ASCII-Format importiert werden. Die Fachdaten zu den jeweiligen Objekten können einfach editiert werden. Vermessungspunkte werden im CSV-Format exportiert. Bestandspläne werden ausgedruckt, Leistungsverzeichnisse verwaltet, Mengen und Preise übernommen oder Objekt- und Punktbeschriftungen verschoben. "Die Lösung richtet sich klar an Einsteiger, daher sind alle Funktionen einfach und intuitiv gestaltet", so Hülsmann.

gpspoint stellt aus auf der NordBau in Halle 1, Stand 13100.