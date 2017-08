30.08.2017 - 16:12 Groß-Seminar Wissen über Gerüstbau 4.0 vertiefen

Hannover (ABZ). – "Gerüstbau 4.0: Was bedeutet der digitale Wandel für den eigenen Betrieb?" lautet die zentrale Frage des Groß-Seminars, das der Güteschutzverband Stahlgerüstbau e. V. in Kombination mit der Bundesinnung für das Gerüstbauer-Handwerk am 10. und 11. November 2017 im Maritim Airport Hotel Hannover veranstaltet. Das Gerüstbauer-Handwerk müsse sich nicht erst in der...