Die Foselev-Gruppe ist ein nationaler Industriekonzern, der in den Bereichen Dienstleistungen, Logistik, Instandhaltung und Contracting für Großprojekte tätig ist. Das Unternehmen mit seinen 3000 Beschäftigten betreibt mehr als 950 Hebemaschinen.

"Das Heben und Bewegen von schweren Lasten für Raffinerien, Kernkraft- und Werftaktivitäten ist das Kerngeschäft unseres Betriebs. Der SANY SAC 600 E Kran hat uns überzeugt, weil er mit dem Allison-Getriebe auf der Straße sehr effizient ist und auf Baustellen extrem wendig ist", sagt Maël Fiche, Business Manager der Agentur Foselev Atlantique in Donges, Loire-Atlantique, Frankreich. "Kranführer schätzen die Flexibilität beim Manövrieren auf der Straße, wenn sie Hindernisse passieren und vor allem seine Fähigkeit, auf Baustellen auch durch engste Stellen hindurchzukommen."

Das vollautomatische Allison-Getriebe kann in Mobilkranen oder in knickgelenkten Muldenkippern bis zu 60 t sowie starren Muldenkippern bis zu 100 t für den weltweiten Bergbau- und Steinbruchsektor eingesetzt werden, erklärt der Hersteller. Das Allison Getriebe entlaste die Fahrer durch die automatische Steuerung der Gänge und erlaube ihnen, auch bei anspruchsvollsten Fahrmanövern die volle Kontrolle über ihr Fahrzeug zu behalten. Die Fahrzeuge bieten außerdem eine kontinuierliche Beschleunigung und sanfte Gangwechsel ohne Drehzahlverluste. Durch die nichtvorhandene Kupplung sinken bei Fahrzeugen mit vollautomatischen Allison-Getrieben die Ausfallzeiten auf ein Minimum, dies führt zu mehr Betriebszeit und Produktivität sowie einer Senkung der Wartungskosten.

Der dreiachsige SANY SAC 600 E All-Terrain-Mobilkran verfügt über ein kompaktes Fahrgestell mit einer Vielzahl von Auslegerkonfigurationen und Gegengewichtskombinationen, die eine große Flexibilität bei Hebeprojekten ermöglichen. In Kombination mit dem Mercedes-Benz OM470LA All-Terrain Reihensechszylindermotor ist das Allison-Getriebe ein wichtiger Bestandteil des Antriebsstrangs. Das Allison 4500 SP Sechsgang-Getriebe mit Drehmomentwandler und Planetengetrieben ermöglicht ein sanftes Anfahren und Manövrieren.

"Allison Vollautomatikgetriebe bieten Schaltvorgänge ohne Drehmomentunterbrechung, was sowohl auf der Straße als auch im Gelände ein großer Vorteil ist", erklärt Stéphane Gonnand, Area Sales Manager bei Allison Transmission France. "Dies ermöglicht es Kranführern, die100-prozentige Kontrolle über ihr Fahrzeug zu haben und in allen Umgebungsbedingungen stressfrei zu arbeiten. In Zusammenarbeit mit Sany und SNM Cranes, den Spezialisten für Hebefahrzeuge und insbesondere für Mobilkrane, haben wir eine Lösung entwickelt, die den Anforderungen unserer Kunden in Bezug auf die Zuverlässigkeit und Leistung von Kranen mit drei oder mehr Achsen gerecht wird."