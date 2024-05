Hiab Deutschland und Hiab Österreich geben bekannt, dass Maximilian Thiele, der bisher in beiden Ländern als Prokurist und Service Manager verantwortlich war, die globale Position des Vice President Business and Dealer Development übernimmt. Maximilian Thiele ist 2019 in die Hiab Germany GmbH eingetreten und war zuletzt als Prokurist und Service Manager für Hiab Deutschland und Österreich tätig. Seine Führungsqualitäten, sein Fachwissen und sein Engagement hätten maßgeblich zum Erfolg von Hiab in Deutschland und Österreich beigetragen. In seiner neuen Position wird Maximilian Thiele eine Schlüsselrolle in der Geschäfts- und Händlerentwicklung übernehmen.