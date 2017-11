Hochmoselübergang kostet mindestens 27 Millionen Euro mehr

Koblenz (dpa). - Der Hochmoselübergang zwischen Hunsrück und Eifel mit seiner riesigen Brücke im Kreis Bernkastel-Wittlich wird nochmals teurer als geplant. Statt zuletzt genannter 456 Mio. Euro soll das Mega-Verkehrsprojekt jetzt mindestens 483 Mio. kosten, sagte die Sprecherin vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz in Koblenz. Für Zusatzkosten in Höhe von 27 Mio. Euro gebe es mehrere Gründe. Zuvor hatte die Zeitung „Trierischer Volksfreund“ über die Kostensteigerung berichtet. Zu höheren Kosten beigetragen haben laut LBM die Sicherungsarbeiten am Eifelhang der Brücke zwischen Ürzig und Rachtig, die mit 9 Mio. Euro zu Buche schlagen. Hinzu komme ein Rastplatz für 4 Mio. Euro. Externe Ingenieurleistungen von 2 Mio. Euro und mehr benötigter Stahl in Höhe von 5 Mio. Euro stünden auch in der Bilanz. Schließlich seien die Baupreise erneut um 2,5 % gestiegen. Die neuen Kosten habe das LBM bereits im Frühjahr auf seiner Internetseite veröffentlicht, sagte die Sprecherin.