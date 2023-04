Murrhardt-Fornsbach (ABZ). – In Zeiten massiver Preissteigerungen und eklatantem Fachkräftemangel ist es wichtig, Arbeit auf Baustellen so effizient wie möglich zu erledigen. Wie bei Baggerarbeiten Manpower und Kraftstoff gespart werden können, zeigt die Holp GmbH auf der Doppelmesse RATL, bei der Live-Demos und praktische Einblicke im Vordergrund stehen.

Das RotoTop-System überzeugt Maschinenführer und Unternehmen im Einsatz – Handarbeit und damit kostbare Manpower wird eingespart, verspricht Holp. Foto: Holp

Seit 15 Jahren sorgt der RotoTop des Pionierunternehmens für Rotation an Baggern für deutlich höhere Leistung und damit größere Wirtschaftlichkeit auf Baustellen im Erdbau, Tiefbau, Straßen- und Kanalbau, GaLaBau und bei kommunalen Einsätzen. Mittlerweile können alle Bagger mit einem Einsatzgewicht zwischen 600 kg und 45 t von den Vorteilen der Endlosdrehbarkeit bei minimalem Aufbau und maximaler Ölmenge am Anbaugerät profitieren. Die Range ist inzwischen auf elf fein abgestimmte Modelle gewachsen, erste Modelle der Serie 2 sind bereits verfügbar.

Viele Unternehmer und Maschinenführer haben seit Langem verinnerlicht, dass die reine Rotation in Verbindung mit der Baggerkinematik dem Bagger eine echte räumliche Bewegung verschafft: Das Resultat ist eine hohe Bewegungsfreiheit mit dem Tieflöffel und anderen Anbaugeräten, die den Bewegungsmöglichkeiten des menschlichen Handgelenks entspricht. Mit dem RotoTop profitiert die Firma vom niedrigen Gewicht und Aufbau und erhält durch die Endlosdrehbarkeit eine massive Leistungssteigerung und damit deutlich mehr Effizienz.

Dabei ist die Bedienung des RotoTop schnell und intuitiv zu erlernen. So macht der fest angebaute Drehantrieb auch im Mietpark Sinn, da Nutzer innerhalb kurzer Zeit von Leistungssteigerungen profitieren können. Den Bezug zu den Anforderungen der Praxis hat Holp nicht nur durch den seit Jahrzehnten parallel geführten Wegebaubetrieb, sondern auch durch die intensive Zusammenarbeit mit Händlern und Kunden, mit denen immer ein reger Austausch besteht.

Mithilfe besonders hoher Qualität der Drehantriebe, die sich unter anderem durch eine große Zahl an Drehdurchführungen mit großem Leitungsquerschnitt und hoher Ölmenge am Anbaugerät sowie einem besonders robust gebauten Gehäuse manifestiert, kann Holp nach eigenen Angaben bedenkenlos eine Garantie über drei Jahre oder 3000 Betriebsstunden für RotoTop im Festanbau auch bei härtesten Einsätzen geben. Das Team zeigt auf der RATL am Stand F126, wie jedes Unternehmen Leistungssteigerungen erreichen kann.