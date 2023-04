Das Maggie's Centre auf dem Areal des Royal Free Hospital in Hampstead/Nord-London soll Menschen, die an Krebs erkrankt sind, kostenlos soziale, emotionale und praktische Hilfe bieten. Abb.: Studio Libeskind

Das Projekt-Team der Züblin-Tochter hat bereits vor einiger Zeit mit der Montage der geschwungenen Freiform-Fassade begonnen, die das New Yorker Architekturbüro designt hat.



Aufwendige Konstruktion

Die unterschiedlich gekrümmten Holz-Elemente für die aufwendige Konstruktion wurden zunächst bei Züblin Timber in Aichach geplant und im Werk einzeln vorgefertigt. Maggie's-Zentren werden als Oasen der Ruhe auf den Arealen britischer Krebskliniken errichtet und bieten Krebserkrankten sowie deren Familien soziale, emotionale und praktische Hilfe. Die jeweils anspruchsvolle und einzigartige Architektur der Zentren gehört zum Konzept und zur Philosophie der Krebsstiftung; dahinter steht die Überzeugung, dass menschenfreundliche Architektur Heilungsprozesse beschleunigen kann.

Herausfordernde Fassadengeometrie

"Wir sind sehr stolz, nun schon das dritte Projekt für die Stiftung ausführen zu dürfen und unser Know-how in diese herausfordernde Fassadengeometrie einbringen zu können", sagt Daniel Kreissig, Projektleiter International bei Züblin Timber.

Für die Holzrahmenelemente und die Fassadenplatten der Freiformfassade hat das Unternehmen jeweils rund 620 m² Furnierschichtholz verbaut. Im zweigeschossigen Krebshilfe-Zentrum finden auf einer Fläche von 392 m² unter anderem Küche, Bibliothek und Fitnessraum Platz. Neben einem Garten auf dem Außengelände gibt es einen Wintergarten auf der großzügigen Dachterrasse, die als Ruhe- und Rückzugsort im Freien für Besucherinnen und Besucher konzipiert wurde.

Züblin Timber hat für Maggie's Trust in der Vergangenheit bereits die Holzbau-Arbeiten für die Krebszentren in Oxford (2014) und Oldham (2016) umgesetzt. Mit dem Neubau in London wird Maggie's insgesamt 25 Standorte in Großbritannien betreiben.