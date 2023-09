Wer beim Transportieren nicht nur flexibel sein will, sondern auch größtmögliche Robustheit benötigt, ist mit dem Dreiseitenkipper-Aufbau FlexTip bestens beraten, so das Unternehmen. Foto: Humbaur

Gersthofen (ABZ). – Die Humbaur GmbH präsentiert zusammen mit dem Schwesterunternehmen Kögel und mehreren Partnern ein breites Spektrum an Transportlösungen. Besucher können vor Ort in Karlsruhe die Highlights aus dem Schwerlastbereich sowie verschiedenste Fahrzeugaufbauten auf diversen Fahrgestellen bis hin zum Elektro-Lastenrad erleben in Halle 2, Stand B 213 und C 213 unter anderem folgende Highlights:

Der neue Baumaschinentransporter HS 75 bietet nach Unternehmensangaben so einiges: Neben dem massiven, geschweißten Rahmen sorgen praktische Features für eine effiziente Nutzung. So ist beispielweise das Zugrohr stufenlose höhenverstellbar und passt sich somit flexibel dem Zugfahrzeug an. Die klappbaren Alurampen sind seitlich verschiebbar, so dass jede Baumaschine sicher aufgefahren werden kann. Auf der Ladefläche angekommen stehen fünf Zurrpunkte mit je 1000 kg Zugkraft im Außenrahmen zur Verfügung sowie drei im Brückenboden versenkte Zurrpunkte mit je 3000 kg Zugkraft. Der Clou sind jedoch die wartungsarmen Schwerlastachsen mit Parabelfederung, inklusive COC-Zulassung.

Der neue 19-Tonnen-Tandem-Dreiseitenkipper ist auffallend robust und für vielfältige Einsatzzwecke konzipiert. Schüttgüter wie Erde, Sand, Kies und Split, aber auch Baumaterialien wie Ziegelsteine und Betonquader – dieses Arbeitstier transportiert alles. Der Profi-Bauanhänger ist so konstruiert, dass zwei Euronormpaletten nebeneinander geladen werden können. Aufgrund des neuen, gewichtoptimierten Fahrgestells und des daraus resultierenden geringen Eigengewichts sind über 15 t Zuladung möglich. Die niedrige Ladehöhe gewährt ein gutes Fahrverhalten, so der Hersteller.

Aufeinander abgestimmte Materialkomponenten



Zudem begeistere der Anhänger mit aufeinander abgestimmten Materialkomponenten: Der Hardox-Bordwandaufbau samt Bodenblech in Kombination mit der neuen Leichtbau-Kipperbrücke mit KTL-Beschichtung sorgen für hohe Verschleißresistenz. Praktische Komponenten wie das überkippbare Zug-rohr, eine neue Rollplanenausführung sowie eine schraubbare Zentralverriegelung, Ecksäulen und viele praktische Anbauteile runden den Anhänger ab.

Wer beim Transportieren nicht nur flexibel sein will, sondern auch größtmögliche Robustheit benötigt, ist mit dem Dreiseitenkipper-Aufbau FlexTip bestens beraten. Er lässt sich schnell beladen, ist auf drei Seiten abkippbar und für verschiedene Fahrzeugmodelle und Einsatzzwecke verfügbar. Das Brückenblech und der Rahmen sind vollständig feuerverzinkt und somit optimal vor Rost und Korrosion geschützt.

Die extrem stabile Leichtbauweise des Kipper-Aufbaus wurde nochmals überarbeitet und bietet nun bis zu 1000 kg Nutzlast. Dank des hydraulischen Dreiseiten-Kippwerks ist eine Entladung der Güter zielgerichtet, bei einem maximalen Kippwinkel von 45°, klappbaren Seitenwänden sowie klapp- und pendelbarer Heckwand. Verlorene Fernbedienungen sind dabei Vergangenheit: Die elektrische Kippfunktion lässt sich bequem per App steuern und serienmäßig sorgen Arbeitsscheinwerfer für gute Sicht. Dank acht versenkbaren Zurrpunkten ist die erforderliche Ladungssicherung ebenfalls garantiert. Zusätzlich bietet die Airlineschiene am Stahlgitteraufsatz weitere Verzurrmöglichkeiten. Ein vormontierter Werkzeugkasten unter der Ladefläche dient als Stauraum. Wem das alles noch nicht ausreicht, dem bietet Humbaur ein umfangreiches Zubehörprogramm zur individuellen Ergänzung des FlexTip.

Kooperation mit der Eder GmbH



In Kooperation mit der Eder GmbH präsentiert Humbaur auf seinem Stand ein Auslieferungsfahrzeug für Autohäuser: der Algema Blitzlader wurde dazu um einen Humbaur-Kofferaufbau mit robuster Rahmenkonstruktion ergänzt. Beidseitige, abschließbare Doppelflügeltüren mit einer Breite von drei Metern sorgen für eine gute Präsentation des zu transportierenden Fahrzeugs.

Besucher der NUFAM können neben den genannten noch viele weitere kleine und große Höhepunkte aus dem Humbaur-Sortiment erleben. So sind auf den Humbaur-Ständen B 213 und C 213 in Halle 2 nicht nur die großen Tiefladeanhänger HTD und Sattelanhänger HTS, samt weiterer große Kippanhänger HTK und Tiefladeanhänger HBTZ als auch ein ganzer MAN TGE-Durchladezug zu sehen, sondern auch die kleinste Variante des modernen Auslieferungskonzepts für die letzte Meile: das elektrische Wechselbox-Lastenrad in Kooperation mit der RMS Moove GmbH und der BAYK AG. Auf dem VanSelect-Messestand lässt sich ebenfalls das elektrische Lastenrad mit Wechselbox-System sowie der FlexTip auf MAN-Fahrgestell entdecken. Am Iveco-Messestand schließlich erwartet die Besucher eine Trockenfracht-FlexBox auf einem Iveco Daily Fahrgestell.