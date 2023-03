eT-Grabo-NemoPro im Einsatz. Foto: Foto LENGERER

Jeder, der täglich Glas, Holz, Fliesen oder Platten aller Art zu heben hat, werde verblüfft sein, wie einfach und ergonomisch sich Materialien mit einem eT-Grabo-NemoPro anpacken lassen. Die euroTECH Vertriebs GmbH in Rosenfeld führt das Werkzeug im Programm, sowie zusätzlich das neueste Handhebeprodukt von GRABO – den eT-Grabo-Otto, für ausschließlich glatte Flächen.



euroTECH hat die Geräte nach eigenen Angaben auf Herz und Nieren getestet und für den harten Alltag in Industrie und Handwerk als tauglich befunden. Zwei Varianten haben es in das euroTECH-Programm geschafft und werden als eT-Grabo-NemoPro und eT-Grabo-Otto angeboten. Der eT-Grabo-NemoPro ist eine Weiterentwicklung des ursprünglichen GRABO-Gerätes und wurde insbesondere für den professionellen Dauereinsatz ausgelegt. Er verfügt über einen schmaleren und ergonomischeren Griff, eine digitale statt analoge Druckanzeige, sowie eine automatische Regulierung der Ansaugleistung zum Halten des Vakuums.

Das Display des eT-Grabo-NemoPro zeigt in psi oder bar an, wie stark das Vakuum ist und welche Tragfähigkeit damit erreicht werden kann. Seine intelligente Steuerung merkt sich die optimale Ansaugkraft und peilt diese automatisch wieder an.

Dies erhöht die Sicherheit und spart Zeit und Energie. Je nach Oberfläche und Ansatzpunkt hält der eT-Grabo-NemoPro laut Hersteller bis zu 170 kg.

Er hält nach Herstellerangaben auf glatten, strukturierten, porösen und sogar feuchten Oberflächen aus Glas, Metall, Holz, Naturstein, Beton, Gips-Trockenbau, Keramik oder Vinyl. Ausgeliefert wird das vielseitige Gerät in einer Transporttasche mit einer Dichtung, einem Akku und mehreren Adaptern für verschiedene Länder.

Der eT-Grabo-Otto ist leichter, kleiner und handlicher als der eT-Grabo-NemoPro und hält laut Hersteller bis zu 68 kg. Er erinnert in Größe und Handhabung an die manuellen Saugheber des Glashandwerks, ist aber praktischer. Seine spezielle Ausrichtung auf glatten Oberflächen macht ihn zum idealen Werkzeug für pfiffige Glaser, wenn es um einfaches und ergonomisches Heben geht. Wie der eT-Grabo-NemoPro ist er ebenfalls mit einem intelligenten Druckverlustsensor ausgestattet. Außerdem punktet der eT-Grabo-Otto mit einem Batteriefach, in dem überall erhältliche Standard-AAA-Batterien eingelegt werden können.

Beide Geräte punkten durch hohe Ergonomie und sind einfach und zuverlässig in der Bedienung. Sperrige Lasten lassen sich besser anpacken und somit rücken- und gelenkschonender transportieren.