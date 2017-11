Mit der Investition möchte Bomag seine Serviceorientierung weiter stärken und einen nahtlosen Wissenstransfer für den effizienten Einsatz der Maschinen ermöglichen – angesichts aktueller Entwicklungen wie dem Mangel an qualifizierten Fachkräften sowie der zunehmenden Digitalisierung der Maschinentechnik immens wichtig. Stringham: "In unserem neuen Demonstrationszentrum können wir unsere Maschinen unter echten Baustellensituationen vorführen und Trainings anbieten. Für die Kunden ist es wichtig, dass sie sehen, wie die Maschinen wirklich arbeiten und was sie leisten können."

Die überdachte Halle in der Größe eines Fußballfelds bietet ausreichend Platz und ideale Bedingungen für Vorführungen und die Simulation realer Baustellensituationen – bestens geeignet also auch für die zahlreichen Produktpräsentationen während der Innovation Days. Darüber hinaus verfügt das neue Trainingscenter über fünf Schulungsräume und drei Servicewerkstätten. Mit der Fertigstellung sei die erste Phase einer umfangreichen Neugestaltung der Firmenzentrale nun abgeschlossen, wie Jonathan Stringham, Geschäftsleiter Marketing bei Bomag und verantwortlich für das Demo- und Trainingszentrum, erklärte. In einem zweiten Schritt entsteht derzeit noch ein neues Verwaltungsgebäude.

An jeweils zwei Tagen fanden sich damit pro Block etwa 400 Besucher zur Kundenmesse und Fachtagung von Bomag ein. Das entspricht relativ genau der Anzahl an Sitzplätzen auf der Tribüne des neu entstandenen Demogeländes, welches im Zentrum des nun fertig gestellten Demo- und Trainingsgeländes auf dem Werksgelände in Boppard steht und das den Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltung bildete.

Boppard . – Alle zwei Jahre können sich Kunden, Fachpresse und das interessierte Fachpublikum auf den sogenannten Innovation Days von Bomag über die Produktneuheiten und aktuellen Entwicklungen des Bopparder Herstellers von Straßenbaumaschinen informieren. Während der nunmehr dritten Ausgabe der international ausgerichteten Leistungsschau konnten die geladenen Gäste zugleich das jüngst fertig gestellte Demo- und Trainingszentrum am Hauptsitz in Boppard in Augenschein nehmen. Darüber hinaus stand v. a. die Digitalisierung ganz oben auf der Veranstaltungs-Agenda. Rd. 1200 Gäste aus ca. 60 Ländern waren der Einladung des zur Fayat-Gruppe gehörenden Herstellers mit Sitz im rheinland-pfälzischen Boppard gefolgt. In drei Blöcken konnte sich das Fachpublikum eine Woche lang über die Produktneuheiten sowie die aktuellen Entwicklungen im Unternehmen informieren.

Aktuelle Zahlen zur Unternehmensentwicklung präsentierte Ralf Junker, seit Mai dieses Jahres der neue Präsident der Bomag Gruppe. Mit einem Gesamtumsatz zwischen 730 und 750 Mio. Euro sei das vergangene Geschäftsjahr überaus erfreulich für Bomag verlaufen. Der Umsatzzuwachs liege damit im zweistelligen Bereich und werde von einem noch höheren Auftragseingang sogar übertroffen. Besonders freute sich Junker, dass sich der Erfolg an weiter Front abzeichne, also auch in Russland und v. a. in Asien, wo das Unternehmen 2016 sein stärkstes Wachstum habe verzeichnen können. Auch Europa weise nach wie vor ein gesundes Wachstum auf. Enttäuschend sei die Situation derzeit in Nordamerika. Hier sei von der Euphorie zu Beginn des Jahres, wie sie sich noch auf der Conexpo in Las Vegas gezeigt habe, kaum noch etwas zu spüren. Der Grund hierfür seien ausbleibende Infrastrukturprojekte im Kontext der Erwartungshaltung, wie sie kurz nach der Wahl des neuen US-Präsidenten geschürt wurde.



Junker nutzte die Gelegenheit zugleich, um sich selbst noch einmal gebührend in seiner neuen Position vorzustellen. Im Grunde nicht nötig, ist er doch bereits seit fast 30 Jahren beruflich bei der Bomag zuhause, wie er selbst in seiner Begrüßungsansprache resümiert. Seit 2009 ist er die Nummer Zwei im Unternehmen. Zum 1. Mai dieses Jahres übernahm er schließlich die Aufgabe als Präsident der Bomag Gruppe von Jörg Unger, der sich als Präsident der Fayat Road Equipment Division nun der Entwicklung und dem Wachstum des gesamten Road Equipment-Geschäftes widmet.



Während der Pressekonferenz äußerte sich Junker ebenfalls zur Übernahme des Wettbewerbers Dynapac durch die Fayat Gruppe. Zum Zeitpunkt der Innovation Days befand sich der mittlerweile abgeschlossene Deal noch im laufenden Verfahren. Nichts desto trotz stellte Junker klar, dass die Marke in jedem Fall erhalten bleibe, keine Fusion o. Ä. geplant sei und Dynapac nach wie vor in Konkurrenz zu Bomag stehe, wenn nun auch im eigenen Hause. Das sei sicher eine ungewohnte Situation für das Unternehmen, "die Chance ist jedoch größer als das Risiko", so Junker.