Eine Tagesproduktion von 3000 t gewähren die Anlagen. Foto: Benninghoven

Zagora/Bulgarien (ABZ). – Derzeit sind 25 Asphaltmischanlagen landesweit im Einsatz, dazu kommen etliche Polymer- und Emulsion-Anlagen. Einer der größten Kunden ist das private Infrastrukturunternehmen Groma Hold, das bereits über drei Benninghoven Anlagen verfügt und jetzt in eine weitere Anlage vom Typ ECO 4000 investiert hat. Grund dafür waren laut Hersteller nicht zuletzt die Leistungswerte und schnellen Montagezeiten.

Viel investiert

Groma Hold ist einer der größten Kunden von Wirtgen Bulgarien und gehört zu den führenden Infrastrukturunternehmen des Landes. Mehr als 300 Projekte hat das Unternehmen in den vergangen 20 Jahren realisiert, darunter den Bau von rund 70 km Autobahnen und von mehr als 1000 km neuen und sanierten Straßen. Darüber hinaus ist Groma Hold saisonbedingt für die Instandhaltung von mehr als 1000 km Straßeninfrastruktur zuständig.

Mit der Wirtgen Group verbindet das Unternehmen seit vielen Jahren eine intensive Zusammenarbeit, so die Unternehmen. Groma investiert viel – und in der Regel in neue Maschinen und Anlagen der aktuellsten Generation. Zur Maschinenflotte gehören Wirtgen Fräsen, Kaltrecycler, Gleitschalungsfertiger, Vögele Fertiger und Feeder, Hamm Walzen, Kleemann Prallbrecher, Backenbrecher, Siebanlagen und seit 2015 auch vier Benninghoven Asphaltmischanlagen: eine radmobile MBA 1250 und drei ECO 4000.



Hohe Tagesleistung



Der schnelle Aufbau und die hohe Tagesproduktion von 2600 bis 3000 t Asphalt der beiden ersten ECO 4000 Anlagen waren laut Hersteller so überzeugend, dass sich Groma für die Investition in eine dritte baugleiche Anlage des Typs entschied. Ein weiteres wichtiges Kaufargument sei die Möglichkeit zur späteren Nachrüstung mit optionalen Modulen gewesen und natürlich – auch das ist nicht zu unterschätzen – spielten der Service und das partnerschaftliche Miteinander mit Wirtgen Bulgaria eine große Rolle. "Die hohe Tagesleistung von 2600 bis 3000 Tonnen pro Tag und die rekordschnelle Montage der ECO 4000 Anlagen haben uns überzeugt", betont Viktor Velev, CEO Groma Hold.

Die Anlagen beliefern ausschließlich die eigene Flotte der Groma Hold und fertigen den Asphalt für derzeit vier Straßenbauprojekte im Süd-, Nordwest, Nordost- und Zentralbulgarien. 2021 wurde die für Bulgarien bemerkenswerte Menge von 1140.000 t produziert und eingebaut. Das sei bemerkenswert, genauso wie der schnelle Aufbau der beiden ECO 4000 Anlagen an den Standorten Stara Zagora und Mezdra. Trotz hoher logistischer Herausforderungen sind die Anlagen innerhalb von 45 Tagen montiert und in Betrieb genommen worden – auch das sei der Gemeinschaftsleistung von Wirtgen Bulgaria und Groma Hold geschuldet.