Aalen (ABZ). – Wenn die BAU 2023 in München nun bald wieder ihre Tore öffnet, ist ISO-Chemie als Aussteller mit von der Partie.

Der Profi für dichte Fugen präsentiert neue und bewährte energieeffiziente Abdichtungslösungen für Neubau und Sanierung. Interessierte dürfen sich über Innovationen in den Bereichen Multifunktionsbänder und Fenster- und Fassadenabdichtungsfolien freuen.

Planer und Verarbeiter, die mit Vorwandmontagen zur Befestigung von Fenstern in der Dämmebene – also vor der tragenden Wand – arbeiten, können sich bei ISO-Chemie über das Sortiment an verschiedenen Vorwandmontage-Systemen informieren. Besonders interessant dürften dabei individuell anpassbare Konstruktionsplatten und die PREFAB-Systeme zur Vorwandmontage sein, die sich laut Hersteller sehr gut für die Vorproduktion im Werk eignen.

Diese und weitere Fugenabdichtungsprodukte für WDV-Systeme, Brandschutz, Fenster-, Metall-, Holz- und Fassadenbau wird ISO-Chemie auf der BAU vorstellen. Die cleveren Abdichtungslösungen zur energetischen Gebäudeabdichtung tragen dazu bei, bauphysikalische Faktoren wie Luftdichtheit, Dauerbeweglichkeit, Witterungsbeständigkeit, Wärme- und Schallisolierung sowie Feuchte- und Brandschutz zu verbessern und ein gesundes Raumklima zu schaffen.

"Beim ISO-Chemie-Messeauftritt auf der BAU 2023 wird sich alles wieder rund um das Thema BAUFUGE 4.0. drehen", erläutert Marketingleiterin Inge Knorn. Interessierte finden ISO-Chemie am Stand 432 in Halle B6. Besucherinnen und Besucher aus dem Bereich Metallleichtbau können sich zudem den Gemeinschaftsstand des Internationalen Verbands für den Metallleichtbau (IFBS) merken. Zu finden ist dieser in Halle B2 unter der Nummer 303.