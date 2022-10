Zwei in einem: Mit dem neuen mobilen umkehrbaren Prallbrecher mit Raupenantrieb I4e RIC von Keestrack präsentiert der internationale Aufbereitungsspezialist eine leistungsstarke Lösung für den Sekundär- und Tertiärbruch, die besonders für die hoch ökonomische Sandproduktion (0–2 mm) geeignet ist. Foto: Keestrack

"Trotz der wirtschaftlich schwierigen Zeiten erwartet der Familienkonzern eine Steigerung seines weltweiten Umsatzes. Keestrack als Unternehmen setzt auf Expansion: wir erhöhen weiterhin unsere Produktionskapazität und stellen neue Arbeitskräfte ein. Zurzeit haben wir mehr als 1000 Arbeitnehmer und ein internationales Vertriebsnetz mit mehr als 116 Vertragshändlern und Servicepartnern in 100 Ländern", ergänzt Freek Hoogendoorn, CEO von Keestrack.

"Mobiles Brechen und Sieben hatte schon immer positive Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit", fährt Marcel Kerkhofs fort. "Keestrack als Unternehmen begann mit der Herstellung von Brechern und Siebanlagen, die vor allem im Recycling eingesetzt wurden. Aufgrund des Mangels an Rohstoffen in den Niederlanden und Belgien, wo alles für Keestrack begann, werden viele Materialien wiederverwendet und war Urban Mining – städtischer Bergbau – schon immer wichtig. Keestrack nutzte immer die besten ökonomischen Antriebssysteme für seine Maschinen und setzte seit 1999 auf "Load-Sensing"-Hydraulik, die die Treibstoffkosten um 30 Prozent senkte.

Ohne jeglichen Verbrennungsmotor



Ab 2012 begann Keestrack mit dem Einbau von Elektroantrieben und führte den e-Drive ein: Netzanschluss mit Onboard-Dieselgenerator, falls kein Netzanschluss vorhanden ist. Keestrack wird auch weiterhin die beste Leistung zu den geringsten Kosten und mit dem kleinsten ökologischen Fußabdruck anstreben. Zuletzt stellte Keestrack ZERO-Drive-Maschinen ohne jeglichen Verbrennungsmotor an Bord vor. Nur elektrische Motoren treiben die mobilen Brech- und Siebanlagen an. Heute sind elektrische Antriebssysteme die grünsten und wirksamsten Optionen auf dem Markt, da sie effizienter sind als herkömmliche Hydrauliksysteme, obwohl Keestrack auch in der Zukunft weiter nach immer noch besseren Lösungen für den Antrieb seiner Maschinen suchen wird."

Die elektrisch betriebenen Maschinen von Keestrack können ans Netz angeschlossen oder durch den Onboard-Dieselgenerator oder einen anderen Generator angetrieben werden. Alle Brecher, Siebe und Haldenbänder können aneinander angeschlossen werden, was noch mehr Einsparungen bedeutet, teilt der Hersteller mit. Verglichen mit herkömmlichen diesel-hydraulischen Maschinen sparten diesel-elektrisch betriebene Anlagen sofort bis zu 40 % Treibstoff. Im Betrieb als komplette Produktionsanlage könne der zuordenbare Treibstoffverbrauch sogar um 70 % sinken, wenn die Hybridsiebe und -Haldenbänder direkt über den Generator eines vor- oder nachgelagerten diesel-elektrischen Brechers betrieben werden. Bei Netzanschluss seien die Einsparungen sogar noch höher (je nach dem lokalen Stromtarif), da sowohl die Betriebs- als auch die Wartungskosten drastisch sinken werden.

Back-up für Maschinen mit ZERO-Antrieb



Auf der bauma wird der M5 mit Raupenantrieb von Keestrack vorgestellt, der mit einem Cummins-X12-Motor gemäß EU-Stufe V und Drehstromgenerator ausgestattet ist, der 383 kW, 450 kVA liefert, um alle elektrischen Anlagen bei 197 g/kWh anzutreiben. Der Motor mit Raupenantrieb kann ein Back-up für die Maschinen mit ZERO-Antrieb sein, falls am Einsatzort kein Netzanschluss verfügbar ist. Folgende Anlagen sind mit ZERO-Antrieb erhältlich: R3e, K4e, K5e, K6e, K7e, S5e, B5e und der neue Bandaufgeber A6 mit Raupenantrieb, der auch auf der bauma zu sehen sein wird.

Der Bandaufgeber A6 mit Raupenantrieb von Keestrack fungiert mit seinem Trichter mit einer Kapazität von 15 m³ als Puffer und sorgt dafür, dass der nachgelagerten Maschine, meist ein Haldenband, gleichmäßig Material zugeführt wird. Der A6 kann an andere e-Maschinen angeschlossen werden. Der A6 kann mit zwei Antriebsgeschwindigkeiten einfach positioniert werden und der Trichter kann sich um 90° drehen, wodurch er auf einer Linie mit der Raupe oder in einem Winkel von 90° eingesetzt werden kann.

Eine weitere Maschine aus der ZERO-Reihe auf der Messe wird der B5e ZERO-Backenbrecher sein. Ohne Verbrennungsmotor an Bord wird der B5e ausschließlich durch Elektromotoren angetrieben. Auf der bauma wird der B5e an den M5 mit Raupenantrieb angeschlossen sein. Der B5e ZERO-Backenbrecher hat ein Doppeldeck-Vorsieb und eine Aufgabeöffnung von 1110 x 750 mm, einen von mindestens 45 bis maximal 180 mm verstellbaren Brechspalt (C.S.S.) und ist für eine Aufgabegröße von bis zu 600 mm geeignet. Optional kann der B5e im geschlossenen Kreislauf mit einem Einfach-Siebdeck, Übergrößen-, Rückführ- und Unterkornband ausgestattet werden. Auf jeder Seite der Maschine kann auch ein Vorsieb-Haldenband installiert werden.

Der neue R5e Prallbrecher von Keestrack ist jetzt rein mit Netzanschluss erhältlich oder kann über seine eigene mobile Motor-Generator-Unit betrieben werden. Der R5e ist sehr mobil und kann sogar ausgestattet im geschlossenen Kreislauf in einem Stück transportiert werden.

Hohe Produktivität



Das Doppeldeck-Vorsieb sorgt nach Aussage des Unternehmens für perfektes Sieben und das Material kann durch die seitlichen Transportbänder aufgehaldet oder über den Brecher-Bypass geführt werden. Der Prallbrecher wird durch einen 200-Kilowatt-Motor betrieben und treibt den Rotor mit einer Breite von 1000 mm und einem Durchmesser von 1260 mm mit einem hohen Massenträgheitsmoment an, was für hohe Produktivität sorgt. Das optionale Doppeldeck-Präzisionssieb kann im geschlossenen Kreislauf aufgestellt werden und die Mittel- und Feinfraktion kann als zusätzliche Option aufgehaldet werden. Der R5e kann mit seiner Generatorfunktion auch andere Maschinen antreiben. Die größte Maschine in der Keestrack-Produktpalette ist der neue Kegelbrecher H7e mit einer Höhe von mehr als 7 m, einem Kegel mit bewährter Technologie von 26 t. Er hat ein Doppeldeck-Vorsieb und eine Dreideck-Nachsiebeinheit und wiegt in kompletter Ausstattung 92 t. Der H7e kann eine komplette Produktionsanlage über Netzanschluss oder den mobilen Dieselmotor/-generator betreiben. Der H7e Kegelbrecher hat eine Aufgabegröße von bis zu 250 mm, einen Brechspalt – je nach der Konfiguration der Brechkammer – von mindestens 16 bis maximal 48 mm und eine Kapazität von bis zu 415 t/h.

Eines der wichtigsten Produkte, die Keestrack nach eigenen Angaben auf der bauma vorstellen wird, ist der komplett neu konzipierte Keestrack I4e, der mobile umkehrbare Prallbrecher mit Raupenantrieb mit einem innovativen diesel-elektrischen Antriebskonzept. Dank der innovativen RIC- (Reversible Impact Crusher) Technologie kann diese Maschine flexibel für den Sekundär- und Tertiärbruch von Gestein und das Recycling von Baumaterialien (zum Beispiel Asphalt) eingesetzt werden. Das besondere Design des umkehrbaren horizontalen Prallbrechers mit einer großen, verstellbaren Brechkammer, leistungsstarkem Rotor (Durchmesser 1100 mm; vier Brechleisten) und elektronisch überwachter hydraulischer Spaltregelung (+ 80 bis –220 mm mit neuen Werkzeugen) erlaubt Aufgabegrößen von bis zu 250 mm und gewährleistet konstant hochwertige Endprodukte von bis zu 0/2 mm im geschlossenen Kreislauf.

Verlust von Feinmaterial ausschließen



Der Sekundär- und Tertiärbruch kann nun in einer mobilen Lösung kombiniert werden. Laut Keestrack bietet das System auch geringen Verschleiß, höhere Qualität der Endprodukte (Kornform) und signifikante Energieeinsparungen bei typischen Anwendungen (zum Beispiel Sandproduktion 0/4 mm: ung. –30 verglichen mit Kegelbrechern; –30 bis –40 % verglichen mit VSI-Prallbrechern), auch aufgrund des innovativen diesel-elektrischen Antriebskonzepts. Das Material kommt in den Trichter des I4e, wonach der Bandaufgeber, der Verlust von Feinmaterial ausschließt und eine lange Lebensdauer garantiert, dann schrittweise das umkehrbare Ladeband beschickt, das mit einem integrierten Metalldetektor ausgestattet ist. Wenn Metall erkannt wird, kehrt sich das Band um und ein Trommelmagnet scheidet nur das Metall ab. Das kompakte System (Transportabmessungen: 15 270 x 3000 x 3310 mm) mit einem Gewicht von 42 t umfasst eine Einfach-Nachsiebeinheit mit Rückführband

Wie andere große Brecher von Keestrack (Kegelbrecher H4e/H6e/H7e, Backenbrecher B7e), ist die Antriebseinheit mit einem 447-Kilowatt-Dieselmotor und einem 300-Kilovoltampere-Generator als abnehmbares mobiles Modul konzipiert. Elektrische Antriebe für den Brecher (160 kW), Aufgeber und Transportbänder sowie die Systemhydraulik erlauben bei Netzanschluss einen besonders kosteneffizienten und emissionsfreien Betrieb, teilt der Hersteller mit. Drei spezifische Patente sollen das innovative Potenzial des neuen I4e-Konzepts von Keestrack illustrieren.

Keestrack ist auf der bauma vertreten auf dem Freigelände, Stand FN.1017/1.

