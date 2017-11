KfW vergibt mehr Fördergelder

Frankfurt/Main (dpa). - Die Nachfrage nach Fördergeldern der staatlichen KfW-Bankengruppe hält sich auf hohem Niveau. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres reichte das Institut 54,7 Mrd. Euro aus und damit etwas mehr als ein Jahr zuvor (54,6 Mrd Euro). „2017 ist erneut ein sehr gutes Förderjahr. Die anhaltend starke konjunkturelle Lage führt zu einer weiterhin hohen Nachfrage nach KfW-Förderung bei Privatpersonen und bei Unternehmen“, erklärte der stellvertretende KfW-Vorstandsvorsitzende Günther Bräunig in Frankfurt. Vor allem im Inland war das Interesse an den zinsgünstigen Krediten der Förderbank demnach groß - insbesondere im Mittelstand und im Wohnungsbau. Die internationale Finanzierung verringerte sich dagegen um zwei Prozent auf 12,9 Mrd. Euro.