Eine Aufstellung des Nachrichtenportals t-online förderte jüngst zutage, dass der Bund bei Bauvorhaben durchaus klotzen kann – wenn er will. Nach der nicht abreißenden Kritik an den verfehlten Zielsetzungen im Wohnungsbau, bei der auch immer wieder die mangelhafte Ausstattung und Gestaltung von Fördertöpfen angeprangert wird, summierte das Onlineportal, dass der Bund mindestens 2,1 Milliarden Euro in Erweiterungsbauten von Ministerien stecken will.