Mit 22 mitausstellenden Unternehmen präsentiert buildingSMART Deutschland am Stand 418 inmitten der Halle 4.2 Standards und Lösungen rund um Open-BIM, das teilte das Netzwerk mit. In den Gemeinschaftsstand ist außerdem ein großer Forumsbereich für Vorträge und Diskussionen integriert, ebenso ausreichend Raum für das Knüpfen und Pflegen von Kontakten. Ein breitgefächertes Vortragsprogramm begleitet die Messe.

Zudem erwartet Besucher noch ein weiteres Highlight auf der Messe, so der Veranstalter: Am 21. Februar 2024 findet von 14 bis 16 Uhr die Preisverleihung im Wettbewerb "Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft" statt – in der Session Area, ebenfalls in Halle 4.2.

buildingSMART Deutschland ist Medienpartner des Wettbewerbs und mit Vertretern in dessen Jury vertreten. In dem Wettbewerb werden seit über 20 Jahren die innovativsten und zugleich praxisnahen digitalen Lösungen des Baunachwuchses ausgezeichnet. Anhand der prämierten Arbeiten werden die Möglichkeiten der Digitalisierung und ihre Themenvielfalt gezeigt.