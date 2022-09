Grafik: Siemens AG

Der erste Schritt zu Nachhaltigkeit ist Effizienz, da ein reibungslos funktionierendes System weniger Verlust an Aufwand, Zeit und Material verursacht. Aus diesem Grund setzt die Bergbauindustrie zunehmend auf Digitalisierung – als Weg in eine nachhaltige Zukunft.

Siemens begleitet Sie auf diesem Weg. Wir verknüpfen Technologien und Know-how, um optimale Ergebnisse zu erzielen und hocheffiziente Lösungen zu realisieren. Unser umfassendes Lösungsportfolio deckt die gesamte Bergbauindustrie ab – vom Sensor bis zur Software und von der Rohstoffgewinnung bis zur Verschiffung. Das Ziel, das wir damit verfolgen: eine durchgängige Prozessoptimierung.

Das Ergebnis ist mehr Zuverlässigkeit, beispielsweise durch unsere integrierten Energielösungen, die auch unter anspruchsvollen Bedingungen überzeugen – und durch unser komplettes Portfolio an Feldinstrumenten, mit denen Sie einen nie dagewesenen Einblick in den Zustand Ihrer gesamten Bergbauautomatisierung erhalten. Zudem profitieren Sie von mehr Sicherheit, da Bediener dank unserer Automatisierungs- und Antriebstechnik weniger oft in potenziell gefährlichen Umgebungsbedingungen vor Ort sein müssen. Natürlich setzen Sie mit uns auch auf mehr Nachhaltigkeit, da unsere Angebote für Mobile Mining den Weg zum emissionsfreien Transport ebnen – und auf mehr Effizienz, da sich durch Echtzeitkommunikation und eine integrierte Lokalisierung ungeplante Ausfallzeiten vermeiden und eine optimale Anlagenleistung sicherstellen lassen.

Mit diesen und weiteren ganzheitlichen Lösungen ermöglichen wir die Verknüpfung aller Prozesse und Daten in Ihrem gesamten Bergbaubetrieb – vom Feld bis zum Betriebsmanagement. Siemens verbindet Ihre gesamte Prozesskette.

Die Bergbauindustrie ist auf dem Weg zu hoher Effizienz und Nachhaltigkeit und wird dabei immer integrierter, digitaler und zukunftssicherer. Worauf warten Sie noch? Besuchen Sie uns auf der bauma 2022 oder im Internet und informieren Sie sich über die neuesten Siemens-Lösungen, mit denen Sie immer den entscheidenden Schritt voraus sind.