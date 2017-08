31.08.2017 - 10:55 Leistung unter Beweis stellen Größter Backenbrecherlöffel der Welt gezeigt

Fara Vicentino/Italien (ABZ). – Es ist der größte Basaltsteinbruch Europas, in dem MB Crusher, gleich am Eingang am Stand C1 den nach eigenen Angaben größten Backenbrecherlöffel der Welt, den BF150.10, präsentiert. Mit einer Ladekapazität von 2,3 m³ und einem Gewicht von ca. 10 t ist der BF150.10 ein einzigartiges Produkt, 100 % Made in Italy, das sich z. B. im Bergbausektor...