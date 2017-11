Ludwigslust will Tunnel für über 30 Millionen Euro

Ludwigslust/Schwerin (dpa). - Das 12 000 Einwohner zählende Ludwigslust will an seinem Bahnhof eine Eisenbahn-Unterführung für mehr als 30 Mio. Euro. Die Stadt soll ein Drittel der Kosten tragen, den Rest Land und Deutsche Bahn. Doch schon bei der Planung gerät Ludwigslust ins Trudeln. Die anteiligen Planungskosten fielen deutlich höher aus als ursprünglich angenommen, teilte das Innenministerium in Schwerin mit. Damit die Planung nicht ins Stocken gerät, gewähre das Ministerium der Stadt eine Sonderbedarfszuweisung von 305 400 Euro. „Planungskosten sind in der Regel bei Sonderbedarfszuweisungen nicht förderfähig“, sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU). In diesem Fall solle jedoch eine Ausnahme gemacht werden. Um ein derart kostenintensives Bauvorhaben umzusetzen, die Kreuzungsvereinbarung mit dem Bund abzuschließen und weitere Fördermittel beim Land beantragen zu können, seien hochwertige Planungsunterlagen unerlässlich. „Daher werden die damit verbundenen Kosten ausnahmsweise zu 50 % gefördert“, begründete Caffier.