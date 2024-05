Biebergemünd (ABZ). – Die Sonne brennt gnadenlos, die Luft steht vor Hitze und heißer Asphalt beginnt zu flirren: In der Sommer-Hitze fühlt sich jedes noch so kurze Kleidungsstück einfach zu viel auf der Haut an. Wer jetzt noch körperlich aktiv arbeitet, braucht Workwear mit besonderem Komfort.