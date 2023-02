Ulm (ABZ). – Unter dem Motto "Das Bauen muss nachhaltiger werden" findet am 2. Februar 2023 in der Messehalle Ulm der erste von insgesamt vier Mauerwerkstagen der süddeutschen Ziegelindustrie statt. Die Organisatoren Ziegelwerk Bellenberg und Hörl & Hartmann Ziegeltechnik erwarten laut eigenen Angaben rund 200 Teilnehmer zum Auftakt in der Messehalle Ulm.