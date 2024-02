(Alltags-)Helden tragen Haix, ist der Hersteller überzeugt: Spätestens mit der neuen FLEXTREME-Kollektion soll das nicht nur für Funktionsschuhe, sondern auch -bekleidung gelten. Foto: Haix

Haix hat erstmals auch einen Schuh mit dem synthetischen EXTRAGUARD-Obermaterial von Gore-Tex im Sortiment. Und wer nach Arbeitsbekleidung sucht, die bequem wie eine Jogginghose ist, sollte sich die umfangreiche FLEXTREME-Bekleidungskollektion angucken.

Gerader stehen, aufrechter gehen, in Balance bleiben: Die patentierte HAIX CONNEXIS-Technologie verbindet nach Herstellerangaben unbeschwerten Tragekomfort mit maximaler Leistungsfähigkeit – dank verbesserter Stimulation von Gewebe und Muskulatur durch das CONNEXIS-Faszienband. Die natürliche Passform der CONNEXIS-Modelle lasse dem Vorderfuß Raum zur Entfaltung. Die flache Auftrittsfläche der Sohle biete mehr Stabilität und stimuliere das Bindegewebe des Fußes zusätzlich. Mit der aktuellen REFORCE-Erweiterung setzt das Unternehmen nach eignen Angaben noch mal eins drauf: Eine Aufrichthilfe an der Ferseninnenseite der Sohle sorgt dabei für eine leichte Drehung des Fersenbeins. Die REFORCE-Einlegesohle unterstützt diesen positiven Effekt mit einem kleinen Flügel an derselben Stelle. So kehrt der Fuß Schritt für Schritt in seine natürliche Haltung zurück.

"Das Fußgewölbe richtet sich auf, Faszien und Muskulatur arbeiten wieder effizienter", erklärt Dr. med. Lutz Dürrschnabel, medizinischer Berater bei Haix, das Zusammenwirken von CONNEXIS- und REFORCE-Technologie in allen neuen HAIX-CONNEXIS-Schuhen. Die leistungssteigernde Wirkung von CONNEXIS und REFORCE ist durch wissenschaftliche Studien belegt, heißt es. Sowohl die Technische Universität München als auch Mediziner des Universitätsklinikums Jena haben Testreihen begleitet. In umfangreichen Tragetests zeigten Probanden nicht nur mehr Ruhe im Stand und einen harmonischeren Gang. Auch der Energieverbrauch der Teilnehmer sank nachweislich. Die Konzentrationsfähigkeit dagegen stieg an.

Mit Zehenkappe

"Einzelne Probanden konnten durch regelmäßiges Tragen von HAIX CONNEXIS sogar ihre Herzfrequenzvarianz erhöhen", erläutert Dr. med. Lutz Dürrschnabel die Studienergebnisse.

Haix hat sein komplettes CONNEXIS-Sortiment (Outdoor: CONNEXIS AIR, FORCE AIR und GO; Workwear: SAFETY und SAFETY+) auf REFORCE umgestellt.

Maximale Sicherheit bei höchstem Tragekomfort verspricht der neue BLACK EAGLE SAFETY PRO, den Haix auf der A+A erstmals der Öffentlichkeit präsentierte. "Das textile Obermaterial ist extrem robust, sogar schnittfest, aber trotzdem leicht, flexibel und atmungsaktiv", erklärt Haix-Gesellschafter und Geschäftsführer Dr. Michael Haimerl, der gleichzeitig die technische Produktentwicklung des Premium-Schuh- und Bekleidungsherstellers verantwortet. "Der HAIX BLACK EAGLE SAFETY PRO ist der perfekte Allrounder für den Arbeitsalltag – ob auf der Baustelle oder im Garten- und Landschaftsbau", verspricht Michael Haimerl.



Der HAIX CONNEXIS SAFETY+ mit REFORCE-Erweiterung soll dem Fuß seine natürliche Haltung zurückgeben. Foto: Haix

Mit einer leichten Composite-Zehenkappe und textilem Durchtrittschutz folge der BLACK EAGLE SAFETY PRO seinem Versprechen, Sicherheit und Leichtigkeit zu verbinden. Mit dem derzeit robustesten, verfügbaren Textil könnte der HAIX BLACK EAGLE SAFETY PRO zum Baustellen-Dauerläufer avancieren.

Neues Obermaterial

Mit einer weiteren Neuheit unterstreicht Haix nach eigenen Angaben seinen Ruf als Innovationstreiber bei hochwertigen, langlebigen und nachhaltigen Funktionsschuhen: Das neue synthetische Obermaterial EXTRAGUARD von Haix-Partner Gore-Tex ist leicht und bleibt leicht. Denn EXTRAGUARD nimmt selbst kaum Wasser auf und trocknet deshalb auch schnell wieder. "Durch die Kombination von dauerhaft niedrigem Gewicht, geringer Wasseraufnahme und schneller Rücktrocknung in einer robusten dreilagigen Obermaterialtechnologie gehört der bisherige Kompromiss zwischen Komfort und Schutz der Vergangenheit an", verspricht Haix-Partner Gore-Tex.Die neue HAIX FLEXTREME-Kollektion passt sich flexibel jeder Bewegung an, ohne bei Schutz und Sicherheit Kompromisse zu machen, erklärt das Unternehmen. Entwickelt wurde die FLEXTREME-Bekleidung aber nicht nur bei Haix, sondern in aufwändigen Dauertests mit Arbeitern und Handwerkern aus unterschiedlichen Gewerken – von der Zimmerei bis zum Garten- und Landschaftsbau. Smarte Details, vom am Rücken hochgezogenen Hosenbund gegen das "Maurerdekolleté" über die ergonomische Zollstocktasche bis hin zu keramikbeschichteten Ellenbogen- und Knieschonern, geben allen Alltagshelden ein sicheres Gefühl und erleichtern die Arbeit.

In sämtlichen Jacken, dem Zip-Hoodie wie Pullover sowie Hosen und Shorts der FLEXTREME-Kollektion sind leichte, atmungsaktive, aber auch extrem strapazierfähige Materialien eingearbeitet. Highlights wie ein stichfestes Taschenfutter oder herausnehmbare Kniepolster beweisen, dass die HAIX FLEXTREME Collection von, mit und vor allem für Profis entwickelt worden ist. Entsprechend positiv war das Feedback aus den Dauertests zur FLEXTREME-Kollektion: "Sie fühlt sich wie Freizeitkleidung an, hat aber den Schutz von Arbeitsbekleidung", sagt etwa Garten- und Landschaftsbauer Hans.