Auf der NordBau stellt Meiller gemeinsam mit seinen Service- und Aufbaupartnern Meyer Fahrzeug-Technik und Service, T+Ca Fahrzeugbau, Atlas Mecklenburg und Stoffers Nutzfahrzeuge aus. Foto: Meiller

Sämtliche Dreiseitenkipper, vom zwei- bis zum vierachsigen Fahrzeug, basieren jetzt auf einem modularen Baukasten, weisen ein einheitliches, modernes Design mit Wiedererkennungswert auf und setzen Maßstäbe in Sachen Ergonomie, Bedienung und Effizienz. Außerdem werden vor Ort in Summe ein Abrollkipper TECTRUM, ein Absetzkipper TECTRIS, ein Kippsattelanhänger sowie ein Behältertransportanhänger und ein Zentralachsanhänger zu sehen sein, so der Hersteller. Die neue Produktfamilie ist demnach aus einem Guss geformt. Bisher wurde jeder Dreiseitenkipper in seinem Segment für sich allein designt und mit spezifischen technischen Innovationen ausgestattet.

Jetzt habe es Meiller mit der neuen Generation geschafft, allen Baureihen zeitgleich dieselben hochwertigen Eigenschaften mit auf den Weg zu geben, die für Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sorgen sollen. Über alle Klassen hinweg sind die neuen Dreiseitenkipper laut Meiller durch eine hohe Robustheit, hohe Qualität und hohen Korrosionsschutz gekennzeichnet. Funktionsweise, Bedienung und Handling sind nahezu identisch. Das höhere Qualitätslevel erreiche der TRIGENIUS aufgrund der eingesetzten Laserschweißtechnik. Durch eine KTL-Grundierung verfüge er über einen noch besseren Korrosionsschutz, den bislang kein anderer Kipper-Hersteller in dieser Form erreicht habe.

Die neuen Dreiseitenkipper mussten sich in strengen, harten Belastungstests bewähren und wurden intensiv im Einsatz erprobt, sagt Meiller. Die Namensgebung setzt sich bei Meiller auch in anderen Produktgruppen durch. Die Absetzkipper der neuen Generation heißen künftig TECTRIS und die neuen Abrollkipper TECTRUM. TECTRIS soll an das puzzleartige Computerspiel Tetris erinnern, bei dem Blöcke möglichst ohne Lücken übereinander gestapelt werden müssen. Daran angelehnt symbolisiere TECTRIS das individuelle und flexible Platzieren von Absetzmulden punktgenau bis in die kleinste Lücke. TECTRUM hingegen stehe für Stärke und Größe und soll hohe Verlademengen, große Containermaße und das Handling des großen Spektrums an Containertypen implizieren.