Zürich/Schweiz (ABZ). – Die Wasserstoffmobilität im Schwerverkehr nimmt Fahrt auf: Mewa, ein europaweit tätiger Spezialist im Textilsharing, setzt auch in der Mobilität auf null Emissionen. Vor einiger Zeit bereitete das Unternehmen nun den ersten 4x2-Wasserstoff-Elektro-Lkw für den Einsatz im Norden Deutschlands vor. Im Herbst 2022 erfolgte in der Schweiz die Übergabe für den Aufbau des Fahrzeugs, in Anwesenheit von Kay Simon (Mewa), Daniel Keller (HHM) und Christian Galli (GK Grünenfelder).

Mewa setzt laut eigener Aussage schon seit Langem auf umweltfreundliche Materialien und Abläufe – gleiches sol nun für den Transportbereich gelten. Daher setzt Mewa auf die umweltfreundliche Lösung mit Wasserstoff-Elektro-Nutzfahrzeugen.

Kay Simon, Leiter Mobilitätskonzepte von Mewa Textil-Service AG & Co. Management OHG, nahm das Modell des Typs 4x2 Hyundai XCIENT Fuel Cell der neuen Serie für den deutschen Markt in Empfang. Daniel Keller, COO von Hyundai Hydrogen Mobility AG, überreichte ihm die Schlüssel, die er – für den Aufbau des Fahrzeugs – direkt an Christian Galli, Verkaufsleiter beim Aufbauspezialisten GK Grünenfelder AG, übergab.

"Auf dem Weg zur Klimaneutralität gehört für uns bei Mewa die Auswahl unserer Lieferfahrzeuge zu den wichtigsten Stellschrauben. Soweit möglich wollen wir auch auf längeren Lieferstrecken verstärkt fossilfreie Antriebsformen nutzen. Nun haben wir einen weiteren Meilenstein erreicht: Dank der Kooperation mit Hyundai gibt es bereits drei Liefergebiete des Wasserstoff-Lkws: die Schweiz, Baden-Württemberg und jetzt auch den Norden Deutschlands. Ich freue mich über diese gute Zusammenarbeit", betont Simon und Daniel Keller, COO von HHM, ergänzt: "Nach der Einführung der Fahrzeuge und dem Einsatz von inzwischen 47 Nutzfahrzeugen in der Schweiz bauen wir unsere Präsenz in Europa aus, mit einem nächsten Fokus in Deutschland. Mewa ist für uns ein Partner und ein Kunde mit idealen Voraussetzungen, um den XCIENT Fuel Cell der neusten Serie in Deutschland einzusetzen."

Bevor der neue Hyundai XCIENT Fuel Cell im Norden Deutschlands, in der Region Hamburg, eingesetzt wird, baut der Spezialist GK Grünenfelder AG das Fahrzeug in der Schweiz auf.

Verkaufsleiter Christian Galli: "Mit der Erfahrung der bisherigen Aufbauten sind wir in der Lage, den neusten XCIENT Fuel Cell dank optimierter Produktionsabläufe innert kürzester Zeit aufzubauen und für den Einsatz vorzubereiten. Für uns ist es natürlich auch ein großer Moment und wir sind stolz darauf, Teil dieses innovativen Mobilitätskonzepts zu sein."