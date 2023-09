Xsite EASY wurde überarbeitet und verfügt nun über eine moderne Anzeige- und Bedieneinheit, basierend auf einer sogenannten App-Programmierung. Foto: Moba

Beim Erreichen einer optimalen und damit abzugsfreien Ebenheit im Asphalteinbau hat sich die Moba Mobile Automation nach eigenen Angaben in den letzten Jahrzehnten bereits einen Namen gemacht. Für den neuen MOBA SUPER-SKI wurde das System MOBA Big Sonic-Ski komplett überarbeitet und die Mechanik mit der Sensorik verschmolzen.

Je Anbauseite werden nun die drei Anbauteile einfach nur noch eingehängt und mit einem unverlierbaren Bolzen gesichert. Die gesamte technische Installation ist damit erledigt – die erforderlichen Steckverbindungen sind bereits integriert. Jedes Anbauteil mit gut 2 m Länge wiegt nur 9,5 kg. Das System wird in einer Transportkiste geliefert, die ganz einfach von ein bis zwei Personen ohne weitere Ladenhilfen verladen werden kann. Transport und Rüstaufwand werden so deutlich minimiert, erklärt der Hersteller. Durch das neue Produktdesign konnten die Messungen noch gleichmäßiger über die gesamte Fertigerlänge verteilt werden, was die Ebenheit nochmals optimiert.

Vorhandene Unebenheiten oder größere Wellen im Unterbau werden so weitestgehend eliminiert, Fahrbahnübergangskonstruktionen sind problemlos zu handeln.

Mit der Baggersteuerung Xsite EASY hat Moba Mobile Automation ein Einstiegssystem im Programm, das insbesondere für Mini- und Kompaktbagger interessant ist.

Das Entfallen von Kontrollmessungen und die Reduzierung der Absteckungen bringen bereits bei einfacheren Erdarbeiten einen Kosten- und Zeitvorteil, so das Unternehmen. Xsite EASY wurde überarbeitet und verfügt nun über eine moderne Anzeige- und Bedieneinheit, basierend auf einer sogenannten App-Programmierung. Sie besticht laut Hersteller durch eine übersichtliche Oberfläche, die alle erforderlichen Informationen anzeigt und selbsterklärend und damit einfach zu bedienen ist.

Der Fahrer kann sich zusätzlich optische Signale zur aktuellen Arbeitshöhe anzeigen lassen, die laut Unternehmen das auf die Löffelschneide konzentrierte Auge viel besser als Zahlenanzeigen verarbeiten kann.

Bereits heute unterstützt das Einsteigersystem Xsite EASY verschiedene Tiltrotatoren. Weitere Funktionen, wie die Unterstützung von Schwenkauslegern und zweigeneigten Flächen, sollen zeitnah folgen und als Upgrade zur Verfügung stehen.

Die MOBA Radladerwaage, das moderne Wägesystem HLC-4000, kommt in der neuen Generation mit Touch-Display und moderner Benutzeroberfläche daher. Für Ladearbeiten, bei der die exakte Gewichtskontrolle direkt beim Verladevorgang notwendig ist, ist die Basisversion als Ladeassistent erhältlich.

Mit Eichungsoption und zusätzlicher Datenübertragung für Leistungsnachweise und als Grundlage für die Rechnungsstellung geladener Güter bietet Moba Mobile Automation die umfangreichere Handelsversion an.

Beide Versionen können mit einer Cloud verbunden werden, über die alle relevanten Daten des Ladevorganges in Echtzeit einsehbar sind. Natürlich steht auch die Option des direkten Ausdrucks im Führerhaus des Radladers zur Verfügung.

Besonders hilfreich ist die sogenannte Tipp Off-Funktion, mit der der Fahrer Material aus der Schaufel abrieseln lassen kann und so das richtige Gewicht mit möglichst wenigen Ladespielen sicherstellt.

Darüber hinaus hat Moba Mobile Automation auch bewährte Lösungen im Gepäck, wie 2D- und 3D-Maschinensteuerugen für Erdbaumaschinen wie Raupe und Bagger, sowie Vermessungsequipment.

Die diesjährige Nordbau in Neumünster findet vom 6. bis 10. September 2023 statt. Der Messestand der Moba Mobile Automation befindet sich im Freigelände Nord, Stand N247, Kieler Straße/Ecke Celler Straße.