Köln (ABZ). – Die Warnschutz-Kollektion BP Hi-Vis Stretch von Bierbaum-Proenen (BP) hat sich nach Aussage des Herstellers als optimaler Begleiter für all jene erwiesen, die täglich draußen arbeiten und unter gefährlichen Bedingungen ihr Bestes geben. Nun erweitert der Kölner Hersteller die Kollektion, um weitere Auswahlmöglichkeiten für Beschäftigte im Straßen-, Leitungs- und Tiefbau sowie im Gleisbau oder in der Abfallwirtschaft zu bieten – in jeder Situation und bei jedem Wetter.