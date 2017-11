Dobríš (ABZ). – Die Doosan Bobcat Demo Days zeigten kürzlich, wie erfolgreich und international die Veranstaltung geworden ist: 800 Besucher innerhalb von zwei Wochen, Händler und Kunden von Doosan und Bobcat aus rd. 30 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA-Region) reisten in die Tschechische Republik, um dabei zu sein. Der überwältigende Erfolg der Demo Days liegt nach Angaben von Doosan in deren Konzept begründet: Sie bieten eine einmalige Gelegenheit für Händler, Bestands- und Neukunden dazu einzuladen, die gesamte Bandbreite an Doosan- und Bobcat-Maschinen unter realen Arbeitsbedingungen auszuprobieren und gleichzeitig die Möglichkeit zu haben, sich mit Maschinenexperten und Präsentatoren von Doosan Bobcat auszutauschen. Die Veranstaltung wurde vom Unternehmen verfolgt und mithilfe von Umfragen wurden Erkenntnisse von Kunden und Händlern gleichermaßen erfasst. So sei die bestmögliche Erfahrung bei den Demo Days gewährleistet worden.



Franck Hauville, Deputy Chief Investment Officer bei CAP Seine, einer der Besucher aus Frankreich, hat dies wie folgt zusammengefasst: "Ich war sehr dankbar für die Einladung und habe die tollen Demo Days, die voll bereichernder Entdeckungenwaren, sehr genossen. Der Besuch war in vielerlei Hinsicht ein voller Erfolg – die Organisation, die Verfügbarkeit des Teams, das Lächeln von allen und die breite Palette vorgestellter und zum Testen verfügbar gemachter Doosan-/Bobcat-Ausrüstungen, und all das noch durch eine spektakuläre Show gekrönt."



Den Veranstaltungsort bildete das Doosan Bobcat Campus in Dobríš nahe der Hauptstadt Prag: Diese Anlage ist unter den vielen weltweiten Niederlassungen des Unternehmens einzigartig und kombiniert eine Fertigungsstätte, ein Innovationszentrum sowie ein Schulungszentrum auf dem gleichen Gelände. Dabei handelt es sich auch um den Entwicklungsort für neue Maschinen und Technologien – einschließlich der Doosan Portable Power-Baureihe. Dort werden Prototypen getestet und die Vorserienproduktion durchgeführt sowie Schulungen für Händler und Kunden aus der EMEA-Region abgehalten. Aus Sicht des Veranstalters ist das Campus ein unübertroffener Veranstaltungsort für ein Ereignis wie die Demo Days: Es ist die Heimstätte des Doosan Bobcat Training Centers und bietet Möglichkeiten für Kundenbesichtigungen der Produktionsanlage, in der über 80 % der für die EMEA-Märkte bestimmten Doosan Bobcat-Maschinen hergestellt werden.



Das im Jahr 2007 eröffnete und 2015 erweiterte, 6000 m² große Training Center bietet Schulungen für das gesamte Doosan- und Bobcat-Produktportfolioan – mit dem Ziel, Geschäftswachstum durch die Entwicklung von Fachkenntnissen im gesamten Unternehmen zu fördern und erstklassige Schulungen für Händler-Management, Verkaufsmitarbeiter, Servicepersonal und Aftermarket-Teams sowie für die Mitarbeiter bei Doosan Bobcat anzubieten. Neben den Klassenzimmern umfasst das Center auch Büros, fünf Werkstätten für Serviceschulungen und einen insgesamt 15 000 m² großen Außenbereich für Praxisarbeiten mit Doosan- und Bobcat-Maschinen.



Bei den Demo Days wurde der Außenbereich maximiert, damit Kunden viel Platz zum Fahren und Bedienen auch der größten Maschinen aus der Doosan-Modellreihe – einschließlich Ketten- und Mobilbagger, Radlader und knickgelenkte Muldenkipper – hatten. Neben der kompletten Bandbreite an Doosan-Maschinen boten die Demo Days für Kunden auch das komplette Modellsortiment der neuesten Maschinen der Marke Bobcat – darunter Kompaktlader und Kompakt-Raupenlader, Kompaktbagger, Teleskopen und eine Vielzahl von Anbaugeräten für den Einsatz mit diesen Maschinen.



Eines der Highlights der Demo Days war die Demo-Vorführung: Bei jeder Ausgabe der Demo Days verändert das Veranstaltungsteam die Choreographie, sodass dem Publikum jedes Mal eine neue Show geboten wird. Durch den Einsatz von Live-Musik, darstellenden Künstlern, farbigem Laserlicht, Nebeleffekten und Feuerwerk wirkte alles noch spektakulärer.