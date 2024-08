Münster (ABZ). – Das Flachdach in Umkehrdach-Bauweise bietet langfristige Sicherheit und schafft Mehrwerte für die Umwelt, so Jackon Insulation by Bewi: Denn zur ursprünglichen Schutzfunktion von Dächern sind heute viele Aufgaben hinzugekommen. Photovoltaikanlagen beispielsweise dienen der nachhaltigen Erzeugung erneuerbarer Energien, dafür muss das Dach hohe Lasten aufnehmen können.