Die Dämmung liege somit dauerhaft außerhalb des angestauten Wassers und kann nicht aufschwimmen – ein entscheidender Vorteil für langfristige Sicherheit und Verlässlichkeit.

Retentionsdächer sorgen für einen geregelten Wasserrückhalt auf Dachflächen mit verzögertem Abfluss. Sie beugen so einer kompletten Überlastung der Kanalsysteme vor, wie sie bei klimawandelbedingten Starkregenereignissen immer häufiger vorkommt. Als zeitgemäße Lösung bauen sie gleichzeitig einer Überhitzung im Sommer vor und sind als wichtige Anpassungsmaßnahme an den Klimawandel nicht wegzudenken. Sie lassen sich als bekieste oder begrünte, gefällelose Umkehrdächer ausführen.

Die innovative Lösung für das moderne, als Umkehrdach konzipierte Retentionsdach, sorgt dafür, dass sich Niederschläge oberhalb der JACKODUR-Dämmschicht anstauen. Dafür wird der Retentionsaufsatz mit Drosselbohrung oberhalb der Dämmung in der Ebene des wasserableitenden JACKODUR-Dachvlieses WA angeordnet. Bei Regenereignissen kommt es dann zum Rückstau des ablaufenden Wassers in den Retentionselementen, bevor es schließlich verzögert über das Aufsatzelement fließt und vom Dachablauf kontrolliert aufgenommen wird. Der Gründachaufbau wird zu einem temporären Regenrückhalteraum. Die Ausführung als Null-Grad-Dach ist hierfür notwendig.

Um diesen sicheren Aufbau zu ermöglichen, wird das wasserableitende JACKODUR-Dachvlies WA an den Dachrändern und an aufgehenden Bauteilen bis zum Oberkante-Belag hochgeführt. Stoßüberlappungen des Vlieses sowie Anschlüsse an Durchdringungen müssen mit einem dauerhaft wasserdichten Klebeband abgeklebt werden. Empfohlen wird nach Unternehmensangaben Wigluv der Firma Siga mit einer Breite von mindestens 100 mm. Wichtig ist zudem, dass der Ablaufbereich in der Abdichtungsebene, die sich unterhalb des Dämmstoffes befindet, für Rest- und Sickerwasser permanent offenbleibt. Außerdem darf der Wasseranstau nicht dauerhaft sein.

Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, ist langfristig sichergestellt, dass der Dämmstoff nicht auftreiben kann. Ein zusätzlicher Vorteil: Bei der Ermittlung der erforderlichen Auflasten ist dies somit auch nicht mehr zu berücksichtigen. Für die Auslegung des Drosselsablaufes kann mit einer Unterlaufrate des JACKODU-Dachvlies WA von0,01 l/(s x 100 m²) gerechnet werden.