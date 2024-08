Die horizontale Anschlageinrichtung FSA 2010-H mit fester Führung ist neben der Nutzung auf dem Flachdach nun auch auf dem Steildach verwendbar – und damit perfekt für die Sicherung während der Wartung von PV-Anlagen geeignet. Foto: Lux-top

Die horizontale Anschlageinrichtung mit fester Führung ist neben der Nutzung auf dem Flachdach nun auch auf dem Steildach verwendbar – und damit für die Sicherung während der Wartung von PV-Anlagen geeignet. Für das neue Anwendungsgebiet hat Lux-top vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) eine neue bauaufsichtliche Zulassung (abZ) erhalten, die den Experten auch aufgrund der nun möglichen durchdringungsfreien Montage auf Doppelstehfalzdächern ein weiteres Alleinstellungsmerkmal in der Bundesrepublik gibt.

Durch den neuen Einsatzbereich wird das FSA 2010-H Schienensystem von Lux-top zum Allrounder auf dem Gebiet der Absturzsicherungen. Neben der Verwendung auf dem Steildach ist nun auch die Montage auf Holzsparren und die Klemmbefestigung auf Doppelstehfalz umsetzbar – durchdringungsfrei und damit in dieser Form einzigartig auf dem deutschen Markt, heißt es seitens des Unternehmens. Außerdem wurde die Nutzung für Seilzugangs- und Positionierungstechnik (SZP) in der Zulassung ergänzt.

Die Montage der Schiene auf Anschlagpunkten ist ebenfalls möglich. Aufgrund der aktualisierten Zulassung sei das System jetzt noch besser an die Anforderungen für eine Absturzsicherung in Verbindung mit PV-Anlagen auf dem Steildach angepasst. Die Benutzer sind während der Installation und Wartung bzw. Instandhaltung von Photovoltaikanlagen dauerhaft geschützt und können alle Dachbereiche sicher begehen, ohne ihre Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) immer wieder umhängen zu müssen. So erhalten bis zu vier Anwender gleichzeitig maximale Sicherheit bei ihrer Arbeit.

Auch Planer profitieren von der Weiterentwicklung des Schienensystems. Das FSA 2010-H bietet nun auch auf dem Steildach eine optisch unauffällige Möglichkeit, um ein bauaufsichtlich zugelassenes Absturzsicherungssystem zu verwenden, mit dem PV-Anlagen sicher und wirtschaftlich gewartet werden können. Das System ist nach Unternehmensangaben dabei individuell an das Bauwerk anpassbar und in allen RAL-Farben erhältlich.

Dank der neuen Ergänzung präsentiert Lux-top seinen Kunden ab sofort ein noch breiteres Portfolio an Absturzsicherungssystemen für verschiedenste Dacharten. Das Sortiment beinhaltet für alle denkbaren Einbausituationen die passenden Schienenhalter, so zum Beispiel für die verschiedenen Eindeckungsarten auf dem Steildach. Speziell für diese Anwendung wurde der Lux-top Halter SD (Steildach) entwickelt, der die Schiene auf Dächern mit Ziegel-, Pfannen-, Biberschwanz- oder Schiefereindeckungen befestigt. Darüber hinaus können im Rahmen der aktuellen Zulassungen auch projektbezogen Sonderhalter entworfen werden – individuelle Lösungen sind somit problemlos möglich.

Durch die Ergänzungsprüfung des Schienensystems FSA 2010-H bietet das Unternehmen damit ein Produkt mit Alleinstellungsmerkmal, mit dem sich Anwender praktisch und unkompliziert auf unterschiedlichen Dächern vor Abstürzen sichern können. Planer und Bauherren finden in dem System eine zuverlässige, wirtschaftliche und individuell anpassbare Absturzsicherung, die auf dem Steildach insbesondere in Verbindung mit der Wartung von PV-Anlagen unerlässlich ist.