Frankfurt am Main (dpa). – Die Modernisierung des größten hessischen Justizstandorts in Frankfurt wird rund zwölf Jahre dauern und insgesamt mehrere hundert Millionen Euro kosten.

Im Justizbezirk an der Konstablerwache sollen in den kommenden Jahren zwei Neubauten entstehen, sowie weitgehend alle Gebäude saniert und modernisiert werden, teilte der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen auf Anfrage der Deutsche Presse-Agentur mit. Die Gesamtbaukosten sollen sich demnach für den Neubau als auch die Sanierung jeweils "im mittleren dreistelligen Millionenbereich bewegen". Die Kosten für die nötige Interimsunterbringung der Angestellten in der Zeit könnten mit rund 84 Millionen Euro beziffert werden. Neubau und Sanierung sollen in vier Phasen nacheinander ablaufen – jeweils angelegt auf etwa drei Jahre, insgesamt also zwölf Jahre, erklärte Gundula Fehns-Böer, Sprecherin des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt. Aus dem OLG seien bereits einige Abteilungen umgezogen.