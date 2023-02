Jettingen-Scheppach (ABZ). – Ein sicheres und stabiles Rollgerüst ist die Basis bei Neubau, bei Sanierungen oder beim Anbringen von Solaranlagen. Gerade in den jetzigen Zeiten der Energiekrise ist das Thema Solar neu entfacht.

Am Rollgerüst von Altrex lässt sich ein Liftsystem für Solarmodule anbringen. Foto: Altrex

Denn Solaranlagen sind eine beliebte Wahl, wenn es um nachhaltige und ressourcenschonende Heizsysteme geht. Solarmodule lassen sich leicht am Dach anbringen, hat man die Module erst einmal in der entsprechenden Höhe. Damit die Kollektoren sicher befördert werden empfiehlt sich die Verwendung eines Rollgerüstes mit einem integrierten Solarlift. Die aus leichten Aluminium bestehenden Rollgerüste des Herstellers Altrex lassen sich nach eigenen Angaben flexibel aufbauen, passend zur jeweiligen Arbeitshöhe auch der Solarlift.

Sicher und effizient arbeiten

Die Sicherheit und Effizienz am Bau nimmt einen immer höheren Stellenwert ein. Nicht zuletzt stellt die TRBS 2121 neue Grundsätze im Bereich der Rollgerüste auf. Bauherren und Unternehmer sollten keinen Kompromiss eingehen und auf Hersteller zurückgreifen die den Anforderungen gerecht werden. Gerade beim Befördern von Solarpanelen oder auch Werkzeug bedarf es bei fahrbaren Gerüsten besonderer Freigaben. Denn grundsätzlich ist das Anbringen eines Gerüstaufzugs bei Rollgerüsten nicht erlaubt. Die Rollgerüste aus der Serie RS TOWER 52 und MITOWER Plus des Gerüstherstellers Altrex wurden laut Hersteller jedoch extra dafür berechnet, geprüft, getestet und zertifiziert. Sicherheit sei neben der Qualität oberstes Gebot. Die Bedienung des Shuttle-Liftsystems funktioniert über einen Akkubohrer. Das modulare Shuttle-Liftsystem dient dem Vertikaltransport von bis zu 60 kg schweren Lasten mit Hilfe einer Winde. Durch eine Drehbewegung des Akkubohrers nach links wird die Konsole nach oben bewegt.

Auch eine Transportbox für sämtliche Materialien die auf eine sichere und ergonomische Weise an die gewünschte Stelle auf dem Gerüst transportiert werden soll, kann an dem Shuttle System angebracht werden. Das Gerüst eignet sich nach Aussage von Altrex besonders gut für die Montage von Solarmodulen, da der Träger schnell und sicher die Module in luftige Höhen bringt. Zusammen mit dem Solar-Aufbaurahmen kann das Modul um 90° gedreht werden. Auf diese Weise können Nutzer das Solarmodul auf die Arbeitsplattform legen. Aufgrund der verschiedenen Rahmen wird eine hohe Flexibilität erzielt. Platzsparend kann das Gerüst mit Zubehör transportiert und gelagert werden.

Installation ist nicht zu unterschätzen

"Die Installation einer Solaranlage sollte nicht unterschätzt werden, ein Solarlift mit passendem Rollgerüst vereinfacht nicht nur die Montage, es macht sie auch sicherer", so Nicole Asensi, Geschäftsinhaberin von Profi Steigsysteme. Der seit 2010 bestehende Onlinestore für Rollgerüste und Leitern ist seit vielen Jahren Partner des Gerüstherstellers Altrex. Profi Steigsystem führt das gesamte Sortiment des Herstellers.