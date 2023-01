Weißenhorn (ABZ). – Die Einwohner von Gotha werden bereits seit mehr als 50 Jahren mit Fernwärme versorgt. Daher wird die ehemalige Thüringer Residenzstadt gerne auch als "Fernwärmestadt Gotha" bezeichnet. Heute erstreckt sich deren Fernwärmeleitungsnetz auf über 40 km. Allein das 1994 in Betrieb genommene Blockheizkraftwerk Gotha-West versorgt zwischenzeitlich 9000 Haushalte mit umweltschonender und energieeffizienter Fernwärme und mit Strom. Wie eine Landmarke ragen hier fünf schlanke Schornsteine rund 30 m in die Höhe.

Das Blockheizkraftwerk Gotha-West versorgt etwa 9000 Haushalte mit Fernwärme und Strom. Um die fünf 30 m hohen Schornsteine außen neu beschichten zu können, montierte das regionale Gerüstbauunternehmen B&E ein Arbeits- und Schutzgerüst um den v-förmig angeordneten Industriebau. Dabei musste nicht nur die spezielle Bauwerksgeometrie berücksichtigt werden, es sollte auch eine schnelle Montage und eine konsequent hohe Sicherheit gewährleistet sein. Foto: Peri

Kürzlich wurden die markanten 30-Meter-Schornsteine neu beschichtet. Hierzu montierte das regional ansässige Gerüstbauunternehmen B&E aus Bad Langensalza ein Arbeits- und Schutzgerüst auf Basis des flexiblen PERI UP Gerüstbaukastens. Zusammen mit den Peri-Gerüstspezialisten konnte eine Gerüstlösung erarbeitet werden, die laut Hersteller trotz großer Herausforderungen eine konsequent hohe Sicherheit bei der späteren Gerüstnutzung gewährleisten konnte. Nicht zuletzt deshalb entschied sich der ausführende Malerbetrieb farbenfroh.die maler GmbH aus Arnstadt für die B&E-Peri-Kombination.

Zwei Besonderheiten fanden bei Planung und Ausführung besondere Beachtung: Einerseits ließ sich für die im Grundriss V-förmige Anordnung der runden Schornsteine dank vorbereitender Peri-Gerüstplanung und aufgrund des metrischen 25-Zentimeter-Gerüstrasters eine maßgeschneiderte PERI-UP-Systemlösung realisieren, die sich eng an die Bauwerksgeometrie anschmiegte.

Das Blockheizkraftwerk Gotha-West versorgt etwa 9000 Haushalte mit umweltschonender und energieeffizienter Fernwärme und mit Strom. Die fünf Schornsteine des Blockheizkraftwerks ragen wie eine Landmarke 30 m in die Höhe. Foto: Peri

Andererseits wurden die Rohrzuleitungen zwischen den Schornsteinen und dem Betriebsgebäude berücksichtigt, indem in etwa 6 m Höhe eine weitgespannt überbrückende Zwischenebene ausgebildet wurde.

Hierbei bildeten Systembauteile des VARIOKIT Ingenieurbaukastens die geeignete Basis. Vorteilhaft hierbei: die Kombinierbarkeit von VARIOKIT und PERI UP, denn beide Baukastensysteme beruhen auf dem identischen, metrischen Systemraster.

Im Bereich der komplex verlaufenden Rohrleitungen musste mangels vorhandener Bestandspläne der Unterbau bis zur Überbrückungslage vor Ort an die vorhandene Situation angepasst werden. Mit PERI UP Gerüstbauteilen und VARIOKIT System-Stahlriegeln konnte so eine tragfähige Auflagersituation für das eigentliche Arbeitsgerüst geschaffen werden.

Die ausschließliche Verwendung von Systembauteilen ermöglichte eine schnelle, einfache Gerüstmontage und sorgte zugleich für eine sichere Arbeitsumgebung ohne Stolperkanten und Lücken. Foto: Peri

Das identische, metrische Grundraster beider Systeme und die Verwendung kurzer, koppelbarer VARIOKIT Bauteile erlaubten hierbei eine geometrische Anpassung mit nur geringem Werkzeug- und Geräteeinsatz.

Die schnelle, einfache Gerüstmontage setzte sich nach Angaben von Peri insbesondere auch in der Höhe fort. Denn die nahezu werkzeuglose PERI UP Montage – B&E-Geschäftsführer Udo Eberhardt spricht von "einem einfachen Steckprinzip zu 98 Prozent ohne Kupplungen" – ermöglichte fortlaufendes und sicheres Arbeiten.

Zusätzlich zur schnellen Gerüstmontage ist die nahezu ausnahmslose Verwendung von standardisierten Systembauteilen auch Grundlage für eine sichere Gerüstnutzung. Beispielsweise ergänzten gelbe System-Eckbleche die mit Gerüstbelägen ausgestatteten Arbeitsebenen und passten diese eng an die Schornsteinrundungen an. Der große Vorteil war laut Hersteller dabei: Ohne Stolperkanten und Lücken und mit geringstmöglichen Abständen zum Bauwerk konnte später nicht nur sicherer, sondern auch schneller und mit gleichzeitig hoher Ausführungsqualität gearbeitet werden.