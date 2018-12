Willich (ABZ). – Zum 1. Oktober wurde aus Hitachi Power Tools die Marke Hikoki. Hikoki gehört nach eigenen Angaben zu den ersten Herstellern, die in einem breiten Anwendungsfeld auf bürstenlose Motorentechnik setzen. "Kaum geboren, setzt die neue Marke auch schon weltweit Maßstäbe", verkündet das Unternehmen dazu in einer Pressemmitteilung. In zahlreichen kabelgebundenen Elektrowerkzeugen kämen bürstenlose Motoren zum Einsatz – darunter in Bohr- und Abbruchhämmern, Winkelschleifern, Handkreissägen und Schlagschraubern. Die bürstenlose Hocheffizienzmotoren für kabelgebundene Geräte seien weitestgehend wartungsfrei und hätten eine sehr hohe Lebensdauer. Der Verzicht auf Kohlebürsten sorge für weniger Widerstand. Das erhöhe den Wirkungsgrad des Motors. Die Ausgangsleistung eines kompakten bürstenlosen AC-Motors sei größer als bei Bürstenmotoren gleicher Baugröße. Ein weiterer Vorteil, besonders auf großen Baustellen, sei eine kompakte Wechselrichterschaltung. Dies verhindere den Leistungsabfall, auch wenn die Stromversorgung über einen Generator ohne Wechselrichter erfolge oder wenn das Gerät über Kabeltrommeln an die Stromversorgung angeschlossen sei. Dies habe bisher aufgrund von Leistungseinbußen immer zu einer geringeren Bohr- oder Abbruchleistung geführt.



Die bürstenlosen Motoren kämen ohne Kohlebürsten, Wicklung und Kollektoren aus. Ausbrennen des Motors, Lagenkurzschluss oder der Kommutatorverschleiß würden auch bei intensivem Einsatz in staubiger Umgebung der Vergangenheit angehören. "Der bürstenlose AC-Motor bietet eine deutlich verlängerte Lebensdauer", sagt Klaus Jourdan, Vertriebsleiter Hikoki Power Tools Deutschland GmbH. "Weniger Verschleiß bedeutet weniger Wartung und weniger Wartung bedeutet mehr Betriebszeit und mehr Effizienz auf der Baustelle."