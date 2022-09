Im Vordergrund zu sehen sind große wellprofilierte Sonderschalungen vom Typ FKT. Foto: MSL

In allen Fertigungsbereichen hat MSL eine Vielzahl von unterschiedlichen Ausführungen im Programm. So stehen beispielsweise im Fertigungsbereich Fundamentseitenschalungen und Rohrsysteme sieben verschiedene Ausführungsalternativen im Angebot. Arbeitsfugensysteme werden auf 30 Prospektseiten und Fundamentköchersysteme auf 35 Seiten vorgestellt. MSL nutzt die NordBau in diesem Jahr, um einige Systeme aus dem firmeneigenen Produktbereich vorzustellen.

Für seine Fertigungsbereiche gibt der Hersteller nach eigenen Angaben in der Regel eine Lieferzeit von fünf Arbeitstagen nach Auftragseingang an. Diese sehr kurzen Lieferzeiten – bei einem doch sehr großen Fertigungsprogramm und Bauprojekten in ganz Europa – sind nach Aussage von MSL nur möglich, weil auf einer Produktionsfläche von 5400 m² eine Vielzahl von Produktionsanlagen stehen.

"Wir haben in den vergangenen 22 Jahren seit der Betriebsübernahme des ehemaligen Betriebsstandortes der Firma DSD Dillinger Stahlbau GmbH durch die MSL Mathieu Schalungssysteme und Lufttechnische Komponenten GmbH mehrere Millionen Euro in den Betriebsstandort im nördlichen Saarland investiert", erklärt MSL-Geschäftsführer und Firmengründer Ingo Mathieu und fährt fort: "In der ersten Jahreshälfte 2022 wurden auf einer Fläche von 450 Quadratmetern bei laufender Produktion vorhandene Maschinen demontiert und neue Fundamente angelegt, um eine neue Fertigungsanlage in der Länge von 30 Metern für wellprofilierte Köchersysteme und dem Aussparungssystem AS-Vario zu installieren. Auf dieser Anlage werden zukünftig unter anderem Schalstreifen für das MSL-Produkt AS-Vario in Rollenbreiten von bis zu 900 Millimetern automatisch hergestellt. Die Durchlaufzeiten und die Ablaufplanung unserer Fertigungsaufträge in diesen Produktbereichen werden durch die neue Fertigungsanlage positiv beeinflusst und ermöglichen uns bei dem aktuellen Facharbeitermangel das Beibehalten unserer kurzen Lieferzeiten", so der MSL-Geschäftsführer.

Das Unternehmen plant und produziert Schalungssysteme aller Art. Egal, ob Arbeitsfugensysteme, Fundamentköchersysteme, Rohrsysteme, Fundamentseitenschalungssysteme oder Schalungen in Sonderform nach Kundenvorgabe. MSL bietet laut eigener Aussage jederzeit individuelle und maßgeschneiderte Lösungen.