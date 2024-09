Sötern (ABZ). – Bereits seit dem Jahr 2012 produziert das saarländische Unternehmen MSL Mathieu Schalungssysteme und Lufttechnische Komponenten GmbH Hochbeete für den GaLaBau in unterschiedlichen Ausführungsformen. Auch in diesem Jahr ist MSL in Nürnberg auf der GaLaBau in Halle 2 Stand 409 vertreten.