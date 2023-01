Ausa präsentierte eine neue Linie Elektrofahrzeuge auf der bauma. Foto: Ausa

Ausa zeigte auf dem Außengelände der bauma dreizehn geländegängige Fahrzeuge. Laut Hersteller stach hier besonders die neue Serie der elektrischen Fahrzeuge hervor. Sie bestand aus dem Muldenkipper D151AEG und dem Teleskoplader T164E.

"Nach drei Jahren und vielen globalen Ereignissen seit der letzten Ausgabe wussten wir, dass der Sektor diese Veranstaltung besonders feiern wollte", sagt Josep Soler, Country Manager von Ausa. "In dieser Woche konnten wir viele Besucher begrüßen, die Interesse an unserer neuen Maschinenserie und vor allem an den neuen emissionsfreien Produkten zeigten. Wir haben die optimistischsten Geschäftsprognosen, die wir für die bauma im Vorfeld hatten, weit überschritten. Es war ein großartiges Interesse an allen Produkten von Ausa und der Effizienz, Zuverlässigkeit und Modernität unserer Maschinen festzustellen. Wir sind mit dieser Veranstaltung sehr zufrieden."

Nach der digitalen Präsentation seiner neuen elektrischen Modelle konnte Ausa diese nun auf der bauma als wichtigste Neuheit vorstellen. Der Muldenkipper D151AEG ist der erste elektrische Dumper von Ausa mit 1500 kg Ladekapazität. Der Muldenkipper mit kompakten Abmessungen eignet sich laut Hersteller ideal für Arbeiten bei beengtem Raum und wenn gute Manövrierbarkeit besonders wichtig ist.

Der T164E ist der erste elektrische Teleskoplader auf dem Markt mit 1600 kg Ladekapazität. Mit seiner Geländegängigkeit und einer maximalen Hubhöhe von 4 m ist er nach Aussage von Ausa ideal für Arbeiten in emissionsfreien Räumen, wie Gewächshäusern, geschlossenen Räumen oder – durch geringe Lärmentwicklung – auch für Arbeiten in der Nacht.

Die Akkus der beiden Modelle sind darauf ausgelegt, mindestens einen ganzen Arbeitstag zu überdauern. Der Lithium-Ionen-Akkupack wird elektronisch geregelt. Das soll Geländegängigkeit bieten, die den Dieselfahrzeugen ebenbürtig ist. Darüber hinaus reduziert der Elektromotor beim Loslassen des Gaspedals die Geschwindigkeit sofort, während die Energie zurückgewonnen wird. Das erhöht die Betriebsdauer noch mehr.

Mit der Markteinführung der neuen Produkte und dem ästhetischen Wandel zu einem kantigeren Design, hat Ausa auf der bauma ein vollständig überarbeitetes Markenlogo für alle seine Maschinen vorgestellt. Das neue Design der Marke setzt Schwarz als einzige Komplementärfarbe zum Orange des Unternehmens entgegen. Dadurch soll die visuelle Überfrachtung verhindert und die kantigen Linien der Dumper hervorgehoben werden.