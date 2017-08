26.08.2017 - 10:32 Multitalent Tandem-Dreiseitenabsenk-Kipper für jeden Einsatz gewappnet

Pliezhausen (ABZ). – Mit der patentierten Tandem-Dreiseitenabsenk-Kipper-Reihe (TDAK) bietet Münz Fahrzeugbau GmbH & Co. KG aus Pliezhausen vielfältige, flexible Fahrzeuge an. Sie seien Multitalente – speziell für den GaLa-, Hoch- und Tiefbau, so das Unternehmen. Der TDAK transportiert Schüttgüter wie herkömmliche Dreiseiten-Kipper, hat jedoch noch zusätzlich die Funktion, dass...