Mannheim (ABZ). – Mit der Unterzeichnung des Kaufvertrags hat die Diringer & Scheidel Rohrsanierung GmbH & Co. KG aus Mannheim, Deutschland Teile der traditionsreichen RTi Austria GmbH mit Sitz in Pucking, Österreich übernommen.

Es handelt sich dabei um die grabenlose Druckrohr- und Kanalsanierungssparte, deren 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die neu gegründete Diringer& Scheidel Austria GMBH mit Sitz in Linz übernommen werden sollen. Die künftige Führungsspitze des neuen Unternehmens besteht aus dem bisherigen technischen RTi-Geschäftsführer Michael Griebaum und Tobias Volckmann. Volckmann ist zugleich Mitglied des Management Boards der seit über 100 Jahren eigentümergeführten Diringer& Scheidel Unternehmensgruppe mit aktuell rund 4000 Beschäftigten.



Mit der Gründung der Diringer & Scheidel Austria GMBH verstärkt D&S nach eigenen Angaben seine Firmenpräsenz in Mitteleuropa im Bereich der grabenlosen Rohrsanierung.

Die Diringer& Scheidel Rohrsanierung GmbH & Co. KG und ihre Schwestergesellschaft Diringer & Scheidel Druckrohrtechnik GmbH & Co KG verfügen in Deutschland neben dem Hauptsitz Mannheim über weitere acht Standorte und sind im Ausland bereits mit Gesellschaften in Frankreich, Luxemburg, Italien und Rumänien vertreten.

Neben Mannheim besteht in Gelsenkirchen mit der "Niederlassung Rhein-Ruhr" ein Kompetenzzentrum zur grabenlosen Sanierung, wo alle D&S-Gesellschaften aus dem Bereich der grabenlosen Rohrsanierungsverfahren und -technik vertreten sind.

Die Geschäftsführer Michael Griebaum und Tobias Volckmann verweisen auf vorhandene Synergien und neue Entwicklungspotenziale: "Der Name RTi stand für ein hohes technisches Know-how in der grabenlosen Sanierung von Druckrohr- und Freispiegelleitungen. Wir sind überzeugt davon, durch die Übernahme der Sparten in die neue D&S Austria GmbH den einstigen RTi-Kunden künftig noch mehr bieten zu können. Ihre Ansprechpartner bleiben zudem dieselben. Gemeinsam mit unserer Muttergesellschaft, der D&S Rohrsanierung und unserer Schwester D&S Druckrohrtechnik sowie der D&S Bauunternehmung werden wir an dieser Stelle unsere Kompetenzen bündeln und können uns damit auch neue Marktanteile erschließen. Das umfangreiche Know-how, die Technik und alle notwendigen Zulassungen und Zertifikate sind in der Gruppe vorhanden."

Die Diringer & Scheidel Unternehmensgruppe kann auf über 100 Jahre Erfolgsgeschichte am Bau zurückblicken, in denen der technische Bereich stetig erweitert wurde. Daneben agieren der Bereich Projektentwicklung und mehrere Dienstleistungsunternehmen ebenfalls bereits seit Jahrzehnten erfolgreich am Markt.

Das geschäftsführende Management Board der Eigentümerfamilien besteht aus den Diplom-Ingenieuren Heinz Scheidel und Karlheinz Heffner sowie den Diplom-Betriebswirten Tobias Volckmann und Achim Ihrig.