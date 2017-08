Kundenwünsche logisch umgesetzt

Birkenfeld (ABZ). – Pünktlich zur steinexpo stellt der bayerische Hersteller für Anbaugeräte, Bavatec, ein Tochterunternehmen der HES GmbH, Heavy Equipment Sales, diverse Neuheiten und Neuerungen vor. Dazu zählen die komplett überarbeitete SG-Sortiergreifer-Serie, die neuen drehbaren Anbauverdichter für Bagger bis zu 35 t und die neue hydraulische Kombischere Bavacut.Bei der Überarbeitung der Greifer wurden laut Bavatec insbesondere Ideen und Verbesserungsvorschläge von Anwendern der ersten Greifergeneration umgesetzt. "Im langjährigen, harten Praxiseinsatz hat sich gezeigt, dass es noch Potenzial für Verbesserungen an unseren Greifern gibt. Dem sind wir zusammen mit unseren Kunden nachgekommen", sagt Ulrich Holzmüller, Vertriebsleiter der HES Bavatec GmbH. U. a. wurde die Schalenaufhängung massiv verstärkt, die Parallelführung verstärkt und angepasst, neue Anschlagblöcke entwickelt, die Bolzensicherungen geändert und die Kinematik neu konstruiert. Weiter sagt Holzmüller: "Wir sind sehr stolz, nun die neue 'new generation'-Baureihe unserer Sortiergreifer an unsere Kunden ausliefern zu können und sind sicher, dass unsere überarbeiteten Greifer ein weiterer Meilenstein in der Firmengeschichte sein werden." Die Greifer gibt es in neun unterschiedlichen Größen für Bagger von 1,5 bis 30 t Einsatzgewicht.