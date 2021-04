Der DM 700 ist wassergekühlt und hat keine Lufteinlassschlitze, was bedeutet, dass er vollständig gegen Staub, Feuchtigkeit und Schmutz abgedichtet ist.

Ulm (ABZ). – Vor sieben Jahren führte Husqvarna die erste Familie der Hochfrequenztechnik PRIME-System ein und trieb nach eigenen Angaben die Innovation in der Betonindustrie voran. Seitdem ist viel auf dem Markt passiert und es ist an der Zeit für eine weitere große Husqvarna-PRIME-Markteinführung. Das Hauptaugenmerk liege diesmal auf der Entwicklung extrem robuster, leistungsstarker Geräte, die für anspruchsvolle Arbeitsplätze konzipiert wurden, heißt es von Unternehmensseite.

Die Markteinführung umfasst einen neuen Kernbohrmotor - Husqvarna DM 700, und vier neue Trennschleifer - Husqvarna K 7000, K 7000 Ring in 14- und 17-Zoll-Ausführung, und K 7000 Chain. Dieses modulare System ist vollständig kompatibel mit den älteren PRIME-Geräten, was es den Kunden leicht macht, ihre Maschinenflotte im Zuge des Geschäftswachstums zu modernisieren und auszubauen. Im Herzen von der Markteinführung steht das neue wassergekühlte Husqvarna PP 70 Antriebsaggregat. Es ist in einer stabilen, IP65-Aluminiumhülle eingeschlossen, die die Innenkomponenten vor Feuchtigkeit, Aufprall und Stößen schützt. Die elektrischen Anschlüsse und die Bedieneroberfläche sind auch neu entwickelt worden, um Ihnen sicheres Arbeiten unter schmutzigen Bedingungen zu ermöglichen.

"Das Husqvarna PP 70 wurde entwickelt, um die schwierigen Bedingungen zu bewältigen, in denen viele unserer Kunden arbeiten", erklärt Mattias Holmdahl, Global Product Manager Trennschleifer und Antriebsaggregate bei Husqvarna Construction. Wenn es um die Spannungsversorgung geht, sei Husqvarna PP 70 mehr als flexibel. Der Strom könne unter allen Umständen, egal welcher Strom vorliegt, von jedem verfügbaren Gerät versorgt werden, zum Beispiel mit dreiphasigem 200 bis 480 V oder einphasigem 115 bis 240 V. Egal ob 1ph 230 Volt oder 3ph 400 Volt zur Verfügung stünden, könne dennoch der Arbeit nachgekommen werden. Für maximale Leistung ist eine dreiphasige Stromversorgung 400 Volt erforderlich.