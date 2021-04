Kirchberg/Österreich (ABZ). – Für die Neuerrichtung der Fleckalmbahn in Kirchberg in Tirol lieferte das Lüdenscheider Systemhaus Hueck Aluminiumprofile, deren addierte Laufmeter beinah der Streckenlänge der neuen Seilbahn entsprechen. Die Berg- und Talstationen wurden mit 3500 Laufmetern Aluminium der Fenster- und Türserien Hueck-Lambda-WS/DS-075 und den Brandschutzelementen der Lava-Serie ausgestattet. Das ambitionierte Bauvorhaben bedurfte einer Vorbereitungszeit von zehn Jahren und wurde nach einer Bauphase von lediglich acht Monaten fertiggestellt.

Nach 90 000 Betriebsstunden, 30,5 Millionen beförderten Passagieren und 35 Jahren unfallfreiem Betrieb wurde die 1984 errichtete Fleckalmbahn in Kirchberg in Tirol im Frühjahr 2019 in den Ruhestand verabschiedet. Die Anforderungen an die Neuerrichtung waren durch die Bergbahnen AG Kitzbühel klar definiert: Nachhaltige und verantwortungsvolle Kapazitätsdimensionierung. Unter dem Motto "Viel besser, nicht größer", sollte die neue Fleckalmbahn zur zweitwichtigsten Zubringerbahn in das Kernskigebiet errichtet werden.

In Summe hat die österreichische Metallbau Guggenbichler GmbH für die Fenster- und Türenkonstruktionen 3500 Laufmeter Aluminium verwertet. "Dies entspricht beinah der Streckenlänge der neuen Fleckalmbahn", erläutert Geschäftsführer Otto Guggenbichler. Die Ansprüche an die Neuerrichtung der Berg- und Talstationen lagen in der Ästhetik, der Funktionalität und der verantwortungsvollen Kapazität. Somit sollten die Fenster und Türen funktional und belastbar sein und gleichzeitig eine schmale Silhouette und beste Wärmedämmwerte aufweisen. Diesen Möglichkeiten konnte der Baukasten der Fenster- und Türenserien Hueck-Lambda-WS/DS-075 bieten, die in der Talstation mit einer Geschossfläche von 2500 m², sowie in der Bergstation verbaut wurden.

Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich wurden die Brandschutzelemente in dem Aluminiumprofilsystem Hueck-Lava-77-30 realisiert. Die Verantwortlichen haben die wärmegedämmten Brandschutztüren zusätzlich mit einer Panikfunktion ausgestattet. "Die Entscheidung, das Objekt mit Hueck auszuführen, ist sicherlich in der Produktqualität, in Servicequalität und Lieferfähigkeit begründet", betont Guggenbichler. "Dabei hat die Abstimmung mit demHueck-Team wie gewohnt sehr gut funktioniert. Seit mehr als 40 Jahren ist die Firma Hueck unser Systempartner im Aluminiumbereich. Ich glaube das spricht schon für sich."