Die Online-Schulungen zum Thema Nachhaltigkeit im Handwerk bieten einen praxisnahen Einstieg in die für Handwerksbetriebe und kleinere und mittlere Unternehmen relevanten Nachhaltigkeitsthemen.

Jede Online-Schulung konzentriert sich auf ganz spezifische Aspekte der Nachhaltigkeit im Handwerk und bietet darüber hinaus auch praktische Einblicke und Werkzeuge, die die Teilnehmer in ihrem Betrieb oder in ihrer Beratung in der Regel sofort anwenden können.

Folgende Schwerpunkte sind im Angebot: "Nachhaltigkeit im Handwerk – Einführung in eine zukunftsfähige Betriebsführung", am Montag, 2. September 2024 von 17.30 bis 19 Uhr, "Nachhaltigkeit im Handwerk – Einführung in die Nachhaltigkeitsberichterstattung" am Montag, 9. September 2024 von 17.30 bis 19 Uhr, "Nachhaltigkeit im Handwerk – Anwendung des Nachhaltigkeits-Navigator Handwerk" am Montag, 16. September 2024 von 17.30 bis 19 Uhr und "Nachhaltigkeit im Handwerk – Nachhaltigkeit im Marketing einsetzen" am Montag, 16. September 2024 von 15 bis 16.30 Uhr.

Weiterführende Informationen und auch das Online-Anmeldeformular finden Interessierte unter: umfrage.zwh.de/s/BNE2024.