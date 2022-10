Arbeitsplattformen und Zugangslösungen aus der Kombination von PERI UP und VARIOKIT können in bestehende Strukturen und verschiedene Peri-Systeme integriert werden. Wie dies funktioniert, will der Gerüsthersteller auf der Weltleitmesse in München zeigen. Foto: Peri

So zeigt Peri unter anderem Innovationen für den Gerüstbau sowie Weiterentwicklungen von digitalen Planungstools. Der Gerüst- und Schalungshersteller demonstriert laut eigener Aussage, wie mit praxiserprobten Gerüstlösungen, digitalen Tools und Expertenunterstützung der Gerüstbau wirtschaftlicher, schneller und sicherer gemacht werden kann – heute, wie auch in Zukunft.

Flexibel in der Anwendung

Im Fokus der Innovationen steht der PERI-UP-Gerüstbaukasten, der mit einer geringen Anzahl an Bauteilen eine hohe Anwendungsvielfalt ermöglicht. Dieser Baukastenlogik entsprechend, präsentiert das Unternehmen auf der bauma weitere Ergänzungen, die den Funktionsumfang erhöhen. So werden Wetterschutzdächer für große Spannweiten bis zu 45 m ebenso vorgestellt wie eine Lösung für kleine Spannweiten bis zu25 m. Neben den Fassaden- und Arbeitsgerüsten zeigt Peri außerdem Traggerüste auf der diesjährigen bauma.

Interessierte dürfen sich zudem auf eine besondere Neuheit freuen, die nun auf der Messe gezeigt wird. Bereits seit mehreren Jahren bietet Peri mit dem Easy Stiel die passende Lösung für nahezu jede Fassade. Nun folgt mit ergänzenden Vertikalstielen ein weiterer Meilenstein für den Fassadengerüstbau. Diese eröffnen ein noch größeres Anwendungsspektrum und damit völlig neue Möglichkeiten auf der Baustelle – bei voller Komptabilität mit den bewährten Vertikalstielen. Im Fokus stehen außerdem weitere Erfindungen, die mit der Stielbauweise einhergehen – zum Beispiel das vorlaufende, systemintegrierte Geländer ohne Zusatzbauteile, die vielseitigen Gerüstknoten und das Prinzip "stecken statt schrauben".

Treppenportfolio ist breitgefächert

Als weiteres Highlight zeigt das Unternehmen ein vielfältiges Treppenportfolio. Neu aufgelegt wurden die leichten Aluminiumtreppen in 67 cm und in 75 cm Breite. Diese können direkt ohne zusätzliche Stielreihe und ohne Sonderbauteile an ein bestehendes PERI-UP-Fassadengerüst angebracht werden. Hierbei können die Treppenelemente mit PERI-UP-Fassaden- und Kernbauteilen kombiniert werden. In Kombination mit den Kernbauteilen kann zudem mit der Treppe in 75 cm Breite ein eigenständiger Treppenturm mit gegenläufigen Treppen aufgebaut werden. Die verbauten Features ermöglichen auch während des Aufbaus einen sicheren Stand und schützen die Arbeiter vor potenziellen Unfallrisiken. Die Treppenklasse B sorgt mit ihren tieferen Stufen dabei für zusätzlichen Komfort. Durch den Einsatz neuer Produktions- und Schweißtechniken handelt es sich bei sämtlichen Komponenten um robuste Bauteile; die simple Handhabe vermeidet zudem Fehler während der Montage, teilt Peri mit. Während die PERI-UP-Treppen für sichere Zugangsmöglichkeiten sorgen, ermöglicht das Gerüsttransportsystem des Typs STS 300 die effiziente Montage von PERI-UP-Gerüsten. STS 300 wurde speziell auf den PERI-UP-Gerüstbaukasten abgestimmt und kann einfach über die entsprechenden Riegel und Gerüstknoten angebaut werden – ohne vorherigen Umbau des Gerüsts und ohne ergänzende Stielreihen. Die abnehmbaren, stapelbaren Körbe ermöglichen neben dem vertikalen Transport am Gerüst auch den horizontalen Transport am Boden, erleichtern die Logistik und schonen durch Reduzierung des händischen Materialtransports die Mitarbeiter. Ein weiterer Vorteil der abnehmbaren Körbe ist das gleichzeitige Be- und Entladen aus gesicherter Position am Boden und oben in der Gerüstlage. Dies bringt nicht nur mehr Sicherheit, sondern reduziert auch Wartezeiten.

Lagen "wachsen mit"

Das Mitwachsen von Lage zu Lage erleichtert zudem den Gerüstauf- und -abbau, sodass mit geringerem Personaleinsatz in kürzerer Zeit mehr Projekte umgesetzt werden können. Auf der bauma zeigt Peri außerdem verschiedene Kombinationsmöglichkeiten des PERI-UP-Gerüstbaukastens mit dem VARIOKIT-Ingenieurbaukasten, welche die wirtschaftliche Errichtung komplexerer Lösungen für Arbeitsplattformen, Traggerüste und Zugänge ermöglichen.

Die Grundlage hierfür legen die Rastermaße von 12,5 cm beim VARIOKIT und 25 cm beim PERI-UP-Gerüstbaukasten. Die Lieferung aus einer Hand vermeidet Schnittstellenverluste sowohl während der Planung als auch auf der Baustelle und die Mietbarkeit der Bauteile sorgt für optimale Wirtschaftlichkeit. Auf der Messe demonstriert der Gerüsthersteller, wie VARIOKIT bei knappen Platzverhältnissen als tragende Basis für verschiedene PERI-UP-Gerüstlösungen genutzt werden kann. Vor Ort können auch alle Verbindungs- und Schnittstellenbauteile selbst ausprobiert werden. Neben den Produkten zum Anfassen können Besucherinnen und Besucher der Messe auch die Software-Lösungen von Peri kennenlernen und Projektbeispiele digital erleben. Interessierte finden Peri auf der bauma unter der Bezeichnung FN.719 und FN.619/5.