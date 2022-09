Berlin (ABZ). – Deutschland müsse bei der Wärmewende noch entschiedener vorangehen. Die Tiefe Geothermie habe als grundlastfähige und klimaneutrale Technologie das Potenzial, einen großen Teil des hiesigen Wärmebedarfs zu decken. Deshalb fordert ein Bündnis aus Energieverbänden die Politik dazu auf, ein Geothermie-Erschließungsgesetz zu erlassen, um den schnellen und verstärkten Ausbau der Tiefen Geothermie zu ermöglichen.

Die aktuelle Energiekrise mache den Handlungsdruck vor allem im Wärmesektor deutlich. Deshalb appellieren der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e. V. (AGFW), der Bundesverband Erneuerbare Energie e. V. (BEE), der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW), der Bundesverband Geothermie e. V. (BVG) und der Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU) in einem gemeinsamen Positionspapier an die Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen, um die großen Potenziale der Tiefen Geothermie in größerem Umfang nutzen zu können.

Das gemeinsame Papier wurde anlässlich der Veranstaltung "Wärmewende im urbanen Raum mit Geothermie" unlängst veröffentlicht. Im Rahmen der Veranstaltung diskutierten Vertreterinnen und Vertreter der Branche und Bundestagsabgeordnete über die Potenziale der Geothermie.

Hierfür legten die Verbände konkrete Handlungsempfehlungen vor, deren Umsetzung für einen schnellen und umfassenden Ausbau der Tiefen Geothermie notwendig ist. Die vorgeschlagenen Maßnahmen seien zudem geeignet, die Dekarbonisierung der Fernwärme sowie den Ausbau der Wärmenetze zu beschleunigen.

"Grüne Fernwärme ist der Katalysator für das Erreichen der Klimaziele in den Städten", erklärt John Miller, stellvertretender Geschäftsführer des AGFW.